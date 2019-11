Bäcker, Metzger, Käseautomat

Bühl - Im 700-Seelen-Dorf Balzhofen ist vieles ein bisschen größer. Die Grundstücke zum Beispiel, auf denen neben einem großen Haupthaus oft noch Nebengebäude oder eine Scheune stehen. Das Baugebiet Bühlfeld nennen die Einheimischen liebevoll "Legoland". Die Anwesen dort würden andernorts als vollkommen normal dimensioniert gelten, für Balzhöfener Verhältnisse haben sie aber fast schon Spielzeugformat. Großgeschrieben wird im Dorf auch der Zusammenhalt. "Wir haben eine sehr gut funktionierende Gemeinschaft", sagt der Ortsbeauftragte Thomas Haunß.



Der 51-Jährige kennt Balzhofen wie seine Westentasche: "Ich bin Einheimischer", sagt er und lacht. Als kleiner Steppke besuchte er den Kindergarten, und noch heute wohnt er nur einen Steinwurf entfernt vom Dorfzentrum. Seit mittlerweile 19 Jahren ist er als Nebenjob zu seiner Anstellung bei der Bühler Sparkasse für die Stadtverwaltung als Ortsbeauftragter tätig.

Ein Ortsrundgang mit Haunß ist auch ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit. "Hier war einmal der Schuster", sagt er und zeigt auf ein Haus. "Und dort stand einmal der Tabakschopf."

Doch Haunß ist niemand, der den alten dörflichen Verhältnissen hinterhertrauert, im Gegenteil: "Ich will immer, dass etwas vorangeht", sagt er. Und da muss er sich um Balzhofen keine Sorgen machen. Die attraktive Lage mit kurzen Wegen in die Bühler Kernstadt, zu Autobahn, Schwarzwald und Rhein sorgen seit Jahren dafür, dass die Nachfrage nach Wohnraum hoch ist. "Bei mir rufen dauernd Leute an, die sich nach Wohnungen oder Grundstücken erkundigen", sagt Haunß.

Wer den Ortsbeauftragten in offizieller Funktion sprechen möchte, trifft ihn einmal in der Woche in seinem Büro im alten Schulhaus an. Gemeinsam mit dem Haus Harmonie, der Kapelle St. Anna und dem dahinter gelegenen Spielplatz bildet es das Dorfzentrum. "Wir legen Wert darauf, dass wir das erhalten und auch weiterentwickeln", sagt Haunß. Beim Pfingstmusikfest, an Fastnacht, St. Martin oder beim Maibaumstellen verwandelt sich das Areal zum Treffpunkt für Einheimische und Besucher.

Eine kleine Baustelle ist der defekte St.-Anna-Brunnen vor der Kapelle, den die Künstlerin Gudrun Schreiner gestaltet hat. Nach einigen Diskussionen, was mit dem Wasserspiel geschehen soll, ist mittlerweile der Beschluss zur Sanierung gefallen. Angesichts der städtischen Haushaltssperre kann Haunß aber noch keinen Termin nennen, wann das Projekt in Angriff genommen wird.

Reichlich Leben in der Bude ist im benachbarten Kinderhaus Regenbogen. Zwei Gruppen gibt es dort, beide sind ausgebucht. "Das liegt auch am Bühlfeld II", verweist Haunß auf das Neubaugebiet am westlichen Ortsrand, dessen 16 Grundstücke seit 2015 fast alle schon bebaut worden sind.

Große Grundstücke bieten noch Potenzial

Aber auch im Bestand bietet Balzhofen noch reichlich Wachstumspotenzial. Haunß zeigt entlang der Ortsdurchfahrt auf mehrere riesige Anwesen mit Wohnhäusern, Ökonomiegebäuden und großen Vorgärten. "Straßendorf" nennt sich diese Art der Bebauung.

Früher betrieben die meisten Familien Landwirtschaft und benötigten die entsprechende Infrastruktur. Doch mittlerweile gibt es nur noch wenige Bauern, die größere Flächen bewirtschaften: "Es konzentriert sich auf wenige", sagt Haunß. Als Folge stehen Ställe und Scheunen leer. Sie könnten langfristig neuer Wohnbebauung weichen.

Wer nach Balzhofen zieht, muss allerdings auch Nachteile in Kauf nehmen. Einst gab es drei Gasthäuser, doch das letzte schloss schon vor vielen Jahren. Die Lebensmittelgrundversorgung des Dorfs übernehmen ein Metzger, ein Bäcker und ein Hofladen mit eigener Käseproduktion und Verkaufsautomat. Auch eine Post gibt es noch. Diese Angebote zu erhalten, ist eines von Haunß' großen Anliegen. Ein Baustein dafür ist aus seiner Sicht die Sanierung der Eichenwaldstraße, die eine Verbindung ins benachbarte Oberbruch schafft. Die Pläne für das Großprojekt sind fertig, die Stadtverwaltung hat sie den Anwohnern schon im Oktober vergangenen Jahres bei einer Infoveranstaltung präsentiert. Aber dann verzögerte die Haushaltssperre auch dieses Vorhaben. Haunß hofft auf eine baldige Umsetzung.

Die vergangenen Wochen wären für die Bauarbeiten eigentlich prädestiniert gewesen. Wegen der Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Oberbruch war der Verkehr zwischen den beiden Stadtteilen ohnehin auf ein Minimum geschrumpft. Dafür ächzten die Anwohner in der Balzhofener Straße, weil die großräumige Umleitung beispielsweise zum Baden-Airpark dort entlang führte. Aber auch zu normalen Zeiten ist der Durchgangsverkehr ein Dauerthema im Dorf. Auch das Rauschen der Autobahn belastet trotz Lärmschutzwand die Anwohner.

Trotzdem kehren auch viele Jugendliche, die den Ort beispielsweise für Studium oder Ausbildung verlassen, später gern wieder in ihre Heimat zurück, um sich dort niederzulassen - vor allem wegen der Gemeinschaft, die den großen Charme Balzofens ausmacht. Musikverein, Frauengemeinschaft, Obst- und Gartenbauverein, die Feuerwehr, die Narren des Halbmu und das Maibaumteam stellen unter dem Dach der Dorfgemeinschaft viel auf die Beine. "Mir ist um die Zukunft Balzhofens überhaupt nicht Bange", sagt Haunß.

