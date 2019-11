Die Datenautobahn erreicht Scherzheim Lichtenau (iru) - Der Breitbandausbau kommt in Lichtenau und den Stadtteilen voran. Mit der Vergabe von Tiefbauarbeiten in Höhe von



1,2 Millionen Euro gab der Gemeinderat am Donnerstagabend grünes Licht für den Ausbau des Verteilernetzes in Scherzheim. Die Arbeiten sollen bis Anfang 2021 abgeschlossen sein.



Vor drei Jahren hatten mehrere mittelbadische Kommunen in einem interkommunalen Zusammenschluss den Ausbau eines Breitbandnetzes gestartet. Damit soll die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet sichergestellt werden. Der Netzausbau schreitet mittlerweile in allen beteiligten Gemeinden voran. Scherzheim ist bereits an das Breitbandnetz angeschlossen. Damit die Datenströme bei den Nutzern ankommen, müssen aber noch die Glasfaserkabel von den Knotenpunkten zu den jeweiligen Grundstücken verlegt werden. Die Trassenführung soll von der Verteilerstation in der Fasanenstraße bei der Kirche in die einzelnen, noch nicht mit Breitbandkabel versorgten Straßenzüge erfolgen. "Wir werden zeitnah einen Bauzeitenplan erarbeiten", betonte Bauamtsleiter Andreas Ludwig mit Blick auf den bereits im November vorgesehenen Start der Erdarbeiten. Nach den Vorstellungen der Verwaltung sollen zwei Baukolonnen nach und nach die Glasfaserkabel unter die Erde bringen. Die Planungen beinhalten unter anderem auch die Versorgung der außerhalb gelegenen Landwirtschafts- und Sägewerkbetriebe in der Stecketstraße sowie eine Trasse entlang der Muckenschopfer Straße, die für die künftige Anbindung des südlichsten Stadtteils benötigt wird. Am 9. Oktober ist eine Informationsveranstaltung für Interessierte in Scherzheim geplant. Die Zahl der zu versorgenden Hausanschlüsse habe derzeit noch spekulativen Charakter, hieß es. "Wir hoffen auf eine Quote von 90 Prozent", zeigte sich Ludwig optimistisch über das zu erwartende Interesse der Bürger. Das würde etwa 300 Hausanschlüsse bedeuten, rechnete er vor. In der Kalkulation gehen die Planer von 200 bis 250 Verträgen aus. Vertragsformulare sind bereits auf der Homepage der Stadt eingestellt. Die Anschlusskosten betragen pauschal 750 Euro netto, zuzüglich Aufwendungen für individuell notwendige Begleitleistungen. Im Fall des Erstausbaus eines Versorgungsgebietes werden Eigenleistungen bei Tiefbauarbeiten für private Leerrohrnutzung bis 450 Euro pauschal erstattet. Die Tiefbauarbeiten vergab der Gemeinderat an eine Renchener Firma zum Angebotspreis von knapp 767 000 Euro. Die Stadtwerke Bühl erhielten den Zuschlag für die Materialkosten wie Rohrverbände, Verteiler und Anschlüsse zum Preis von 228 000 Euro und für die Ausführung der Montage, Planung und Bauüberwachung für etwa 274 000 Euro. Im gesamten Leistungsumfang sind auch Arbeiten zum Austausch von Asphaltbelägen vorgesehen. Sie sollen auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmeter durch Pflaster ersetzt werden. Der Ortschaftsrat und der Bauausschuss werden die jeweilige Gestaltung festlegen.

