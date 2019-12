Welthit erklingt auf dem Zwetschgenfest

(red) - "Lemon Tree" in der Zwetschgenstadt: Die Band Fools Garden kommt am Freitag, 6. September, zum Bühler Zwetschgenfest. Im Stadtgarten wird die Formation aus Pforzheim, die 2018 ihr zehntes Studioalbum veröffentlicht hat, ab 21 Uhr aufspielen und unter anderem ihren legendären Nummer-eins-Hit präsentieren - und das bei freiem Eintritt.

Denn die Volksbank Bühl spendiert anlässlich ihres 150. Geburtstages das Konzert, indem sie für die gesamten Kosten der Band aufkommt. Fools Garden bildet damit laut Mitteilung der Stadtverwaltung den Höhepunkt des Musikprogramms, das bei dem Heimatfest zu Ehren der süßen blauen Frucht auf drei Bühnen dargeboten wird - im Weindorf, im Stadtgarten und im Festzelt.

Dieses verwandelt sich zum Auftakt am Donnerstagabend wie berichtet wieder in einen Dirndl- und Lederhosen-Tempel. Festwirt Jürgen Kohler verpflichtete hierfür auf vielfachen Wunsch wieder die oktoberfest-erprobte Kultband "Blechblos'n". Tickets für 20 Euro gibt es im Vorverkauf im "Engel" in Vimbuch, (0 72 23) 9 39 90. An die Jugendlichen richtet sich das Angebot am Samstagabend mit einem DJ auf dem Sparkassenplatz. Gewürdigt wird auch das 60-jährige Bestehen des Fanfarenzugs "Windeck" Bühl: "Klingende Fanfaren" heißt es am Samstagabend mit den Fanfarenzügen aus Bühl und Teningen und der Altdorfer Landsknechtgruppe "Zeh". Und nach dem traditionellen Umzug am Sonntag gibt es schwäbische Akzente mit dem Trachten-Blasorchester Baiersbronn im Weindorf und "Des-Duo" im Stadtgarten. Letztere bezeichnen sich als "Zwei-Mann-Kompetenzzentrum für akustischen schwäbischen Pop". Einen festen Platz beim Zwetschgenfest haben darüber hinaus auch das Kinderprogramm am Samstag im Stadtgarten von 14 bis 17 Uhr und die Auftritte von Tanz- und Musikgruppen sowie Sportvereinen unter dem Motto "Wir stellen uns vor".