Beste Stimmung bei Feierabendhock

Von Michaela Gabriel



Ottersweier - Da passte alles: Bereits am Freitagabend strömten Bes ucher zum Aspichhof. Zwei Tage vor dem großen Tag der offenen Tür wollten sie bei einem Feierabendhock die Atmosphäre auf dem schön gelegenen Hofgut oberhalb von Ottersweier genießen.



Herrliche Ausblicke, wärmende Abendsonne, romantische Kulisse und dazu Essen, Trinken und Musik erwarteten sie. Familie Glaser als Gastgeber war gut gerüstet. Das große Zelt im Innenhof, Theken und Ausschänke standen bereit. Noch bevor die Livemusik mit der Kapelle "Schießpulver" um 19 Uhr startete, bildeten sich Warteschlangen am Bierstand und am Grill. Der Zustrom übertraf den bei der Premiere im letzten Jahr noch. "Wir sind fast überrannt worden", erinnert sich Magdalena Glaser an den ersten Feierabendhock 2018. Sie hatte auch die zweite Auflage zusammen mit ihrem Bruder, Betriebsleiter Simon Glaser, und der Mitarbeiterin Katinka Jungbauer organisiert. Diesmal musste niemand erst wegen eines Regengusses ins Zelt flüchten. Das war nämlich von Anfang an gut besetzt, und auch das Wetter spielte mit. Eilig wurden weitere Tische und Bänke im Freien aufgebaut. Es sei ihnen wichtig, viele Menschen zu erreichen und mit dem Feierabendtreff auch ein junges Publikum anzusprechen, so Simon Glaser. Dass wieder so viele Leute gekommen seien, zeige, dass die Idee des Feierabendhocks gut ankomme. Er begrüßte die Gäste und empfahl ihnen den Besuch der neuen Seiten des Hofguts im Internet, auf Facebook und Instagram. Dann hatten die jungen Blasmusiker von der Kapelle "Schießpulver" aus Ottersweier das Sagen. Unter der Leitung von Sabine Friedmann gaben zehn Musiker und zwei Musikerinnen einfach alles, um das Publikum bis in die Nacht hinein bestens zu unterhalten. Mal böhmisch und mal modern, leise und auch richtig laut gaben sie in Lederhosen und Dirndl rund vier Stunden lang den Ton an.

