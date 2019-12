Ein hinreißendes Finale

Echoes of Swing sind seit über zwei Dekaden in unveränderter Besetzung auf den Bühnen der Welt unterwegs. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes, denn das famose Quartett absolvierte auch schon Gastspiele auf den Fidschi-Inseln, was allerdings



46 Stunden Anflugzeit erforderte, wie Saxofonist Chris Hopkins in seiner amüsanten Moderation mit Augenzwinkern anmerkte.

Die enorme Reisetätigkeit der vier Jazzer brachte zumindest kreative Kompositionen wie "The Fiji Hula Bula" oder den "Orient Express" hervor, der ganz zu Beginn dem Publikum einheizte. Die Reminiszenz an die Südseeinseln glitt dagegen derart entspannt und cool über den Europaplatz, dass der Zuhörer sich in einer Hängematte zwischen Palmen und sich sanft kräuselnden Wellen am Strand wähnte. Ja, es waren nicht nur Klänge des klassischen Jazz aus den 1930er und 40er Jahren, die das Quartett mit moderner Eleganz einer Frischzellenkur unterzog, das preisgekrönte Ensemble überraschte das Publikum auch mit Eigenkompositionen.

Überraschend auch, dass die Musiker ganz ohne Bass auskamen. Das hatte damit zu tun, dass Pianist Bernd Lhotzky am Steinway-Flügel den Harlem-Stride-Stil zelebrierte, was einen Kontrabass schlichtweg überflüssig machte. Zusammen mit dem exakt und einfühlsam agierenden Schlagzeuger Oliver Mewes bildete er nicht nur damit eine exquisite Rhythmusgruppe. Das Altsaxofon von Chris Hopkins, einschmeichelnd im Ton, und die strahlend klare Trompete von Colin Thomas Dawson gaben dazu die harmonische Würze.

Dass Dawson auch über eine beachtenswerte Stimme verfügt, zeigte schon "Dream dancing" aus der Feder von Cole Porter. Dawson ließ dieses Stück aus dem American Songbook mit sanftem Timbre erklingen. Ebenso die Ballade "The old country" von Nat Adderley, was ein wenig an Chet Baker erinnerte. Echoes of Swing boten bei ihrem Bühler Programm einen leicht zu goutierenden Jazz, ohne auf virtuose Soli zu verzichten, die, wie es sich gehört, immer wieder mit Zwischenapplaus belohnt wurden. Dabei handelte es sich um Gute-Laune-Nummern mit sehnigem Beat und eingängigen Melodien, aber auch um komplexe Bebop-Turnarounds mit erstklassigen Bläsersoli. Tradition trifft auf Moderne, Standards auf Vorlagen aus der Klassik.

Das verblüffte dann doch schwer - Chopins Etüde op. 25 Nr. 9 hüllte sich in ein rasantes Bebop-Gewand. So hatte man den Romantiker wohl noch kaum gehört. Darauf folgte noch ein Klassiker, diesmal aber von Duke Ellington. "On a turquoise cloud" schwebte über den Platz. Himmlisch wurde es auch, als Bernd Lhotzky Improvisationen "Over the rainbow" federn ließ. Da hüpften die Synkopen ausgelassen über die Bühne. Es war schwer beeindruckend, was dieses Quartett musikalisch ablieferte.

