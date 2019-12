Auf Besucher wartet viel Wissenswertes und auch Leckeres

Nur scheinbar lebe man in einem kleinen Paradies, sagte Pater Jürgen Würtenberger beim Gottesdienst im Festzelt, den rund 250 Christen mitfeierten. "Es ist so vieles in Schieflage geraten in Bezug auf die Schöpfung. Wir wollen immer mehr, alles überall und das noch möglichst billig", mahnte er. Dabei nannte er es pervers, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden. Das sei ein krankhafter Umgang mit den Gaben der Schöpfung.

Viele Messebesucher seien wegen Pater Jürgen gekommen, sagte der Geschäftsführer des Hofgutes, Ewald Glaser. Der Priester war 14 Jahre lang bis 2008 in Ottersweier tätig und sehr beliebt.

Glaser dankte seiner Frau Marianne und seinem Sohn Simon Glaser für die aufwendige Organisation des Festes und den vielen Helfern für ihren Einsatz: "Ohne sie wäre das breite Angebot in dem Umfang nicht möglich." Nachbarschaftshilfe erfahre man unter anderem von Helfern aus Obersasbach und von den Murgtalwerkstätten.

Das Landwirtschaftsamt Rastatt hatte zu dem Tag der offenen Tür im Rahmen der Initiative "Gläserne Produktion" des Landes Baden-Württemberg eingeladen. Aus gutem Grund: "Die Landwirtschaft steht in der Kritik, und viele Landwirte haben schon begonnen zu resignieren", sagte Ewald Glaser. Die Menschen verstünden nicht mehr, was in der Landwirtschaft geschehe und deshalb fehle die Wertschätzung dafür, die jeder für seine Arbeit brauche. Das Hofgut mit zusätzlichem sozialen Auftrag verstehe sich als Brücke zwischen der Landwirtschaft und dem Verbraucher. Am Obststand gab es Erzeugnisse vom Hof, ebenso am Kühlwagen voller Milchprodukte und im Hofladen. Beim Trotten von Äpfeln konnte man zuschauen und nebenan in der Brüterei hoffen, dass aus Eiern bald Küken schlüpfen. Junge Schweine tummelten sich im Stroh, und im offenen Kuhstall erlebten die Besucher die Milchkühe beim Fressen.

Die weiche Schnauze einer Kuh zu streicheln, den Geruch von Silofutter und Schweinestall zu atmen, Grunzen, Muh-Rufe und Gegacker zu hören, war gerade für die vielen Kinder sehr eindrücklich. Möglichkeiten der Weiterbildung in Sachen Landwirtschaft gab es bei Führungen durch die Molkerei und durch die Ställe, bei einem Hofquiz, auf einem Rundweg durch die Reben und an den Infoständen von Imker Wilfried Zink, der Katholischen Landjugendbewegung sowie der ZG Raiffeisen. Letztere hatte den Maisanbauexperten Hubert Sprich entsandt. Er sprach über die Bedeutung des Maisanbaus für die Landwirtschaft und nannte als Vorteile der Felder, dass sie Hase, Reh und Rebhuhn Deckung böten. Mais wandle Kohlendioxid in Sauerstoff um und werde als Tierfutter im großen Umfang benötigt, Deutschland könne den eigenen Bedarf gar nicht decken. Gerade in der Rheinebene gedeihe der Mais besonders gut. Auch der Aspichhof baut Mais an: als Tierfutter und als Saatgut für die ZG Raiffeisen.

Bei aller Aufklärung wussten die meisten Besucher vor allem die Gemütlichkeit auf dem Hof zu genießen. Der beste Platz dazu war der Hofgarten, wo man unter großen Bäumen an schattigen Plätzchen den Wein des Aspichhofs probieren konnte.