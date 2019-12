Im Freiflug



Von Holger Siebnich



Bühl - Wer Marcel Röck in den Neusatzer Weinbergen begegnet, der könnte zu dem Urteil kommen: Der Kerl ist ein bisschen verrückt. Zumindest hat er einen Vogel. Und zwar einen ziemlich großen: Graupapagei Petri, zwei Jahre alt und sehr clever. Er begleitet Röck oft in die Reben und darf auch ansonsten in Neusatz frei herumfliegen. Doch sein Halter ist alles andere als unvernünftig. Der 22-Jährige hat den Papagei so gut trainiert, dass zwischen Mensch und Tier blindes Vertrauen besteht.



Wenn Petri seine Schwingen ausbreitet und über dem Weinberg in die Luft steigt, dann geht Röck das Herz auf. Und auch Petri scheint sein Papageienleben in vollen Zügen zu genießen. "Good boy!", ruft Röck seinem Schützling zu, und der antwortet mit einem lang gezogenen Schrei, der wie eine Jubelarie klingt. Wenige Augenblicke später gleitet der Vogel im Tiefflug zurück und landet auf dem Arm seines Besitzers. Angst, dass Petri nicht mehr zurückkehrt, hat Röck nicht. Seit eineinhalb Jahren trainiert er mit dem Vogel. "So etwas kommt nicht von heute auf morgen", sagt er. Ganz am Anfang hat er seinem Papagei vor dem Gang ins Freie ein kleines Geschirr angezogen, inzwischen darf das Tier seine Freiheit aber auskosten, wie es ihm gefällt. Oft flattert er etwa rüber zum Gasthaus Linde, das Röcks Onkel und Tante betreiben. Bei schönem Wetter sorgt er dort in der Gartenwirtschaft für Aufsehen bei den Gästen. "Er fühlt sich bei Leuten wohl, die ihm gegenüber offen sind", sagt Röck. Kommt Petri am Abend nicht nach Hause, dann dreht der 22-Jährige eine kleine Runde in der Nachbarschaft. Dort gibt es ein paar Stammplätze, wo er seinen gefiederten Freund oft antrifft, etwa auf dem Balkon eines Bekannten, in einem bestimmten Baum oder auch mal auf einer Straßenlaterne. Inzwischen ist der Graupapagei in Neusatz bekannt wie ein bunter Hund. "Ich bekomme oft Nachrichten, dass er wieder bei irgendjemandem zuhause sitzt", erzählt Röck und lacht. Er versucht, bei Petris Erziehung eine väterliche Rolle einzunehmen. Er lobt und unterstützt positive Verhaltensweisen, lässt ihm aber auch nicht alles durchgehen. "Er kann schon frech sein", sagt Röck. Auf seiner Schulter darf der Papagei gern Platz nehmen, der Kopf ist tabu: "Damit würde er sich über mich stellen." Baut Petri Mist, weiß er das meistens selbst. Wenn er etwa den Salzstreuer auf dem Tisch in Richtung Abgrund schiebt, übernimmt er auch gleich die fällige Ermahnung: "Hey, Kollege!" Petri plappert solche Formulierungen seines Halters nicht einfach nur nach, er weiß auch um die Bedeutung vieler Worte. "Er ist ungefähr so intelligent wie ein vierjähriges Kind", sagt Röck. Für ihn und seine Eltern, mit denen er unter einem Dach lebt, ist der Papagei längst ein Familienmitglied geworden. Entsprechend eng ist die Bindung, die den Vogel am Ende auch immer wieder zu seinem menschlichen Freund zurückführt. Er trägt quasi eine emotionale Leine. "Vertrauen ist das Wichtigste", sagt Röck. Als das Band zu Beginn ihrer Beziehung noch nicht so stark geknüpft war, ging Petri einmal stiften und tauchte erst einige Tage später in Bühl wieder auf. "Da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt", erinnert sich Röck. Mittlerweile ist er sich zwar sicher, dass der Papagei nicht mehr abhauen würde, aber natürlich lauern in der Außenwelt Gefahren, etwa Autos, Scheiben, Greifvögel, oder Hunde. Würde Petri bei seinen Ausflügen etwas passieren, wäre das für seinen Besitzer "sehr, sehr schlimm". Seinen Schützling aus Sicherheitsgründen einzusperren, kommt für ihn trotzdem nicht infrage. "Wenn ich wählen müsste zwischen einem kürzeren Leben in Freiheit und einem längeren in Gefangenschaft, würde ich immer die Freiheit wählen", sagt Röck. Und wer Petri einmal freudeschreiend über Neusatz hat fliegen sehen, hegt keinen Zweifel daran, dass er die gleiche Antwort geben würde.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Bienen als Spürhunde? Stuttgart (red) - Bienen haben einen hervorragenden Geruchssinn. Doch kann man sie deshalb als eine Art geflügelten Mini-Spürhund nutzen? Das Thema beschäftigt gerade die Gewerkschaft der Polizei, da eine Polizistin und Hobbyimkerin eine Abhandlung dazu verfasst hat (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Bienen haben einen hervorragenden Geruchssinn. Doch kann man sie deshalb als eine Art geflügelten Mini-Spürhund nutzen? Das Thema beschäftigt gerade die Gewerkschaft der Polizei, da eine Polizistin und Hobbyimkerin eine Abhandlung dazu verfasst hat (Foto: dpa). » - Mehr