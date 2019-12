Sprachrohr nicht nur für ältere Generation

Das Projekt war im Mai vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet worden. Die Hintergründe skizzieren Helmut Adam sowie Klaus und Marita Haßmann, die gemeinsam mit Frank Fürle die Umsetzung eines Seniorenrats maßgeblich begleiten. Die vier Senioren engagieren sich seit Jahren in der ehrenamtlichen Gruppe "Zeitspender" unter dem Dach des Seniorenbüros, das generationsübergreifende Aktivitäten wie Vorlesestunden in der Mediathek oder den "Laufbus" für Erstklässler organisiert.

Ziel eines Seniorenrats, unterstreicht Klaus Haßmann, sei die stärkere Gewichtung und Wahrnehmung der Interessen älterer Menschen in der Stadt. Oder, um die Formulierung des Gemeinderatsbeschlusses aufzugreifen: "Die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben und die Gestaltung eines generationsübergreifenden Miteinanders." Über die reine Interessenvertretung hinaus solle das Gremium zur Meinungsbildung und zum Erfahrungsaustausch zwischen älteren Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung beitragen - auf sozialer, wirtschaftlicher, kultureller wie politischer Ebene. "Der Rat arbeitet an Lösungen mit und hat die Möglichkeit, Info-Veranstaltungen durchzuführen", erklärt Marita Haßmann. Exemplarisch für Wünsche "nicht nur der Senioren" nennt sie Maßnahmen zur Barrierefreiheit oder die Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs. "Wer in der Kernstadt lebt, kann fußläufig zu Ärzten oder Supermärkten gelangen. Das gilt nicht für alle Ortsteile. Die Busverbindungen müssten daher deutlich besser getaktet sein, und zwar bis in den Abend hinein."

Adam umreißt die formalen Strukturen des künftigen Seniorenrats: Vorgesehen ist eine Gruppengröße von maximal 20 Bürgern, die auf zwei Jahre gewählt werden. "Das Gremium soll nach Möglichkeit die unterschiedlichen Altersgruppen ab 60 Jahren abbilden. Wir hoffen, dass Personen aus der Kernstadt wie auch aus den Ortsteilen vertreten sind." Nach der Wahl werde der Seniorenrat durch den Gemeinderat bestätigt und bestellt, anschließend führe er eine konstituierende Sitzung durch und wähle einen Sprecher.

Klaus Haßmann verweist auf die Rechte des Gremiums, beispielsweise das Einbringen von Empfehlungen zu seniorenrelevanten Themen in den Gemeinderat und die Unterstützung durch die Verwaltung. "Im Gegensatz zu den bisher bestehenden ehrenamtlichen Gruppen geht es um aktive Mitwirkung mit Blick auf städtische Belange. Der Rat soll in gewisser Weise ein Sprachrohr für ältere Menschen sein, zugleich offen für die Bedürfnisse der ganzen Bürgerschaft", so Marita Haßmann. Zu wenige Kandidaten werde es im Gegensatz zum gescheiterten Jugendrat gewiss nicht geben, meint sie. "Dafür haben wir schon im Mai zu viele positive Rückmeldungen erhalten."

Interessenten an der "Kick-off-Veranstaltung" am 12. September werden gebeten, sich bei der Stadt anzumelden. Ansprechpartnerin ist Silke Wunsch, (0 72 23) 93 53 74, E-Mail: s.wunsch.stadt@buehl.de.