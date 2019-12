"Laufen, lachen, winken" gehören zum Alltag

In ihrer Position vertritt sie nicht nur die Zwetschge, sondern auch die Stadt Bühl, macht Stiefel deutlich - bei den unterschiedlichsten Anlässen und zum Teil weit weg von der Zwetschgenstadt. Zum Beispiel war die 21-Jährige mit dem strahlenden Lächeln in Berlin bei der Grünen Woche: Zu der Landwirtschaftsmesse waren sogenannte Produktköniginnen aus ganz Deutschland eingeladen. Denn derartige Hoheiten, etwa für Kirschen, Pfirsiche oder Wein, gibt es mittlerweile in vielen Regionen. Eine weitere Zwetschgenkönigin habe sie aber nicht getroffen, freut sich die Bühlerin, dieses Amt sei ihres Wissens nach tatsächlich einzigartig.

Stiefel ist bereits die 31. Zwetschgenkönigin: Schon 1927 wurde die erste "Blaue Königin" gekrönt - und damit vier Jahre, bevor in Deutschland erstmals eine Weinkönigin gekürt wurde. Entsprechend bekannt ist das Amt denn auch in der Stadt: Wer sie im blauen Kleid, mit dem Krönchen mit stilisierten Zwetschgen daran und der hellen Schärpe sieht, grüßt freundlich und winkt ihr meist zu, berichtet Stiefel. Das sei in Berlin anders gewesen: "Der Taxifahrer hat schon komisch geschaut", erzählt sie lachend von ihrer Fahrt in Königinnen-Montur vom Hotel zur Messe.

Aber davon hat sich die Bühler Hoheit nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und auch ihre sonstigen öffentlichen Auftritte meistert Stiefel mittlerweile routiniert. Wie viele es schon waren, weiß sie gar nicht mehr genau - aber auf jeden Fall mehr, als sie ursprünglich erwartet hätte. Natürlich habe sie gewusst, dass man zum Beispiel zu Neujahrsempfängen gehe oder Partnergemeinden besuche, erzählt Stiefel. Aber mit vielen Einladungen habe sie vor ihrer Bewerbung um das Amt gar nicht gerechnet. Es gebe zwar ruhigere Monate, manchmal absolviere sie allerdings auch drei Auftritte in einer Woche.

"Es macht aber echt Spaß", betont Stiefel. Sie versucht denn auch, alle Einladungen anzunehmen, "wenn es irgendwie geht". Dabei hat die junge Frau, die vor wenigen Wochen 21 geworden ist, durchaus noch andere Verpflichtungen. Schließlich studiert sie "Public Management", um sich für den gehobenen Verwaltungsdienst zu qualifizieren.

Das duale Studium beinhaltet auch Einheiten bei verschiedenen Arbeitgebern. Einer davon war für Stiefel die Verwaltung der Zwetschgenstadt. Bei der Stadt Bühl hat sie in den zurückliegenden Monaten auch ihre Bachelor-Arbeit verfasst. Das Thema "Wiederbelebung der Schwarzwaldhochstraße". Die junge Frau hat sich damit auseinandergesetzt, wie man leer stehende Gebäude nutzen könnte, und was an welchem Standort aus rechtlicher Sicht möglich wäre, wie sie verrät. Wenn ihr neben dem Studium und den Einsätzen als Zwetschgenkönigin noch Zeit bleibt, verbringt die junge Frau diese gern mit den zwei Hunden ihrer Familie, engagiert sich in der Pfarrjugend in Bühl und spielt Klavier.

Eine offizielle Entourage, die ihr bei Terminen zur Seite steht, hat eine Zwetschgenkönigin, anders als etwa Fastnachtsprinzessinnen, nicht, berichtet Stiefel. Sie sei in der Regel allein unterwegs - wenn sie nicht gerade ihr Freund begleitet. Oft spricht sie bei Veranstaltungen auch Grußworte, wie bei der Krönung der Affentaler Weinkönigin.

Ihren Großeinsatz hat Stiefel dann allerdings beim Zwetschgenfest, auf das sie sich schon sehr freut. "Beim ersten Mal war viel Nervosität dabei", erinnert sie sich ans vergangene Jahr direkt nach ihrer Inthronisierung. Diesmal könne sie das Fest sicher noch viel mehr genießen. Als Zwetschgenkönigin sei sie am Donnerstag beim Fassanstich dabei, dürfe am Freitag den Vergnügungspark und das Weindorf miteröffnen, sei Teil des Umzugs genau wie der Zwetschgenkochshow, zählt die 21-Jährige einige Höhepunkte auf. Kurz: Die "Blaue Königin" ist bei allen größeren Programmpunkten gefragt, ansonsten gilt laut Stiefel: "Laufen, lachen, winken." Und natürlich muss Zeit für Autogrammstunden sein. Gerade Kinder seien von der Königin im schönen Kleid begeistert, berichtet die Amtsinhaberin. Auch viele Touristen habe sie 2018 auf dem Fest getroffen, zum Teil sogar aus Asien. Stiefel dürfte nun also Fotoalben in aller Welt zieren - und somit weit über Deutschland hinaus Werbung für die Bühler Zwetschge machen.