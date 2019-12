Niemand hat bei der CDU mehr angeklopft

Bühl

Im Freiflug über Neusatz Bühl (sie) - Marcel Röck und sein Graupapagei Petri haben eine enge emotionale Bindung. Das Vertrauen ist so groß, dass der 22-Jährige den Vogel frei in seinem Heimatort Neusatz herumfliegen lässt. Am Ende des Tages kommt Petri immer zu seinem Halter zurück (Foto: sie).

Berlin

Musik absolut im Mittelpunkt Berlin - Kirill Petrenko ist als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker angetreten - am Freitag in der Philharmonie und am Samstag vor Zehntausenden Zuhörern am Brandenburger Tor. Dabei ist ihm nicht so sehr an Feiern gelegen. Die Musik steht absolut im Mittelpunkt (Foto: Zinken/dpa).

Gaggenau

Jazziger Abend beim Museum Gaggenau (hap) - Bereits zum dritten Mal spielte die Bigband "All about Jazz" bei einem Benefizkonzert für das Unimog-Museum. Der Genussabend auf der Restaurant-Terrasse mit dem Titel "Jazz & Dine", bei dem nach Meinung vieler Besucher alles passte, war ein Erfolg (Foto: hap).