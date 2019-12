Mit Klettergurten auf den Gipfel Ottersweier (red) - Eine schweißtreibende Reise mit spektakulären Ausblicken liegt hinter acht Mitgliedern der Ski- und Wanderzunft Unzhurst. Diese nahmen an einer von Elmar Sauter organisierten Klettersteigtour in die Blaue Silvretta, eine Gebirgsgruppe in den zentralen Ostalpen, teil.



Die Anfahrt nach Gaschurn im Montafon erfolgte bereits am Freitagmittag. Ausgeruht ging es am Samstagmorgen mit der Bergbahn zum Ausgangspunkt der Tour, der Versettla-Bergstation auf 2 010 Metern Höhe und von dort auf Schotterwegen vorbei an der Alpe Nova und durch das Novatal zur mächtigen Madrisella. Nach dem Anlegen von Klettersteiggurt und Klettersteigset sowie der obligatorischen Sicherheitsüberprüfung ging es in den Madrisella-Klettersteig, der als klassischer Genussklettersteig zählt. Dabei führte die Route über stolze 450 Höhenmeter entlang der felsigen Madrisella-Nordwand mit unzähligen Vertikalpassagen auf den Gipfel in 2 466 Meter Höhe. "Als Motivation diente auch das Kaiserwetter, das uns einen unglaublichen Rundumblick zu den unzähligen Gipfeln geboten hat", schreibt der Verein. Am zweiten Tag stand der Wasserfall-Klettersteig oberhalb der kleinen Gemeinde St. Anton auf dem Programm. Dabei handelt sich um einen mittelschweren Klettersteig. Dieser führt gekonnt durch die Felswände und verläuft entlang von zwei tosenden Wasserfällen. Beim Unteren klettert man unmittelbar neben dem Wasserfall empor und der Obere wird von zwei 30 Meter langen Seilbrücken überspannt. Hierbei bewegt man sich direkt über den tosenden Fluten. "Bei herrlichem Sonnenschein hatte man auf der gesamten Tour einen wunderschönen Ausblick nach St. Anton und Vandans sowie auf die herrliche Bergwelt", so der Verein. Nach der Rückkehr ins Tal ließ man die beiden Touren bei Kaffee und Kuchen Revue passieren, bevor man den Heimweg ins Badische antrat. Trotz des anstrengenden Programms waren die Teilnehmer begeistert von dem Wochenende.

