Innenstadt wird zur großen Festmeile

Baden-Baden

Freie Fahrt in Innenstadt Baden-Baden (cri) - Alle Fahrer, die von Lichtental oder aus dem Tunnel kommen, können am Bertholdplatz in Baden-Baden jetzt wieder geradeaus in die Innenstadt fahren. Ganz ohne Stau geht es bei dieser neuen Verkehrsführung an der Baustelle allerdings auch nicht voran (Foto: cri).

Gaggenau

Viel Livemusik beim Jubiläum Gaggenau (red) - Zwei Tage verwandelt sich die Innenstadt in eine große Open-Air-Bühne. Anlässlich des 125-jährigen Automobil-Jubiläums gibt es am Samstag, 7. September, ab 15 Uhr bis Sonntagabend Konzertprogramm von Rock′n′Roll und Pop bis zu Jazz, Dixie und Soul (Foto: Jens Schwemin).