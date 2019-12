Pfetzer: Höchste Hofladen-Dichte im Landkreis

Beim Wandern durch Ottersweier und Haft können Freunde regional erzeugter Produkte sechs Hofläden kennenlernen und werden überall mit Spezialitäten des Hauses bewirtet. Mitwirkende sind die Bauernhof-Metzgerei Seifermann in der Bachstraße, der Hofladen Querfeldein in Haft, der Obsthof Höß in Haft und der Laufbachhof in Haft, außerdem der Eckgrabenhof im Eckgraben und der Hof Schababerle für Obst, Eier und Geflügel in der Münchhofstraße.

Alle zwei Jahre findet der Hofladen-Wandertag statt. Die Wanderstrecke ist rund sieben Kilometer lang und auch für Kinderwagen gut geeignet. Lediglich auf einen steilen Anstieg muss man sich einstellen. "Einsteigen kann man überall", erklärte Pfetzer. Den Rundwanderweg werde der Bauhof in beide Richtungen wetterfest beschildern. Auch bei schlechtem Wetter dürfe nämlich gewandert werden. Auf allen Höfen könne man unter Dächern od er in Scheunen pausieren und sich bewirten lassen. Zusätzlich Attraktionen sind Besichtigungen und Führungen, ein Tret-Schlepper-Parcours für Kinder, eine Kleintierschau, Ponyreiten und eine Strohburg.

Wer von auswärts mit dem Auto kommt, dem empfiehlt die Gemeinde den Parkplatz beim Hundesportplatz des Schäferhundevereins Ottersweier nahe der neuen B3 in Walzfeld. Von dort gelangt man zu Fuß schnell und sicher nach Ottersweier und zum ersten Hofladen. Es empfehle sich auch, gleich am Parkplatz oder spätestens am ersten Hofladen pro Person eine Stempelkarte für fünf Euro zu erwerben, so der Bürgermeister. Wer sie habe, bekomme bei jedem der sechs Ziele eine Spezialität des Hauses kostenlos. Und wer alle Höfe angesteuert und sich jeweils einen Stempel abgeholt hat, der nimmt mit der Stempelkarte zusätzlich an der Verlosung von Einkaufsgutscheinen für die Hofläden teil.

Bei Seifermanns Bauernhof- Metzgerei ist das Versucherle eine kleine Bratwurst, ein Kirschsecco oder ein Apfelsaft, beim Hofladen Querfeldein sind es Kartoffelknödel und Gemüse, beim Obsthof Höß ein Saft, eine Marmelade, ein Edelbrand oder Cherrytomaten. Der Laufbachhof hält für alle Teilnehmer mit Stempelkarte Probierportionen Obst, belegte Brötchen, Edelbrände und Liköre bereit, der Eckgrabenhof Rührei mit Brot und der Hof Schababerle einen Apfel und gekochte Eier.

Darüber hinaus dürfen an allen Adressen die jeweiligen Spezialitäten des Hauses genossen werden. Das kulinarische Angebot reicht vom Bauernvesper über Schweinekrustenbraten bis zur Schwarzwälder Kirschtorte und von der Salatauswahl über Apfelküchle bis zum Flammkuchen. Alle Teilnehmer öffnen ihre gut bestückten Hofläden, in denen man sich für Zuhause mit Erzeugnissen eindecken kann.