Zwischen Allgemeinwohl und Persönlichkeitsrecht

Bühl - Seit Monaten streitet Deutschland über eine Masern-Impfpflicht, wie sie Gesundheitsminister Jens Spahn fordert und vom Bundeskabinett inzwischen auf den Weg gebracht wurde. Die Entscheidung im Bundestag steht indes noch aus. Das Thema wird derzeit auch in Bühl diskutiert - die Meinungen gehen auseinander.



Das neue Impfgesetz von Spahn sieht vor, dass alle Kinder, die eine Schule oder Kita besuchen - inklusive Erziehern und Lehrern - gegen Masern geimpft sein müssen. Gleiches soll für das Personal in medizinischen Einrichtungen gelten. Wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen: Spahn will Kinder ohne Impfschutz von der Kita ausschließen. In Schulen ist das aufgrund der Schulpflicht nicht möglich. Deshalb droht Eltern, deren Schulkinder keinen Impfnachweis erbringen können, eine Bußgeldstrafe in Höhe von bis zu 2 500 Euro. Gudrun Kist, Leiterin der Weststadtschule, ist von dieser Maßnahme nicht überzeugt: "Ich halte davon nichts", sagt sie. Mit Zwang habe man noch nie etwas erreicht. Außerdem hält sie eine Impfpflicht "für einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht". Auch im evangelischen Johanneskindergarten spreche sich eine Mehrheit des Teams gegen eine Impfpflicht aus, sagt Leiterin Ulrike Harle-Lueb: Viele seien der Meinung, dass man eine solche Entscheidung den Eltern nicht vorschreiben könne. Einen Ausschluss aus dem Kindergarten dürfe es laut Harle-Lueb nicht geben: "Jedes Kind hat in Deutschland das Recht auf einen Kita-Platz und auf Bildung. Dieser Rechtsanspruch muss gewährleistet sein", betont sie. "Aufklärung statt



Dennoch findet Harle-Lueb den Schutz vor gefährlichen Krankheiten wichtig. Statt über Zwang und Sanktionen sollte man eher versuchen, die Leute durch Aufklärung zum Impfen zu bewegen: "Bei der Anmeldung überprüfen wir schon jetzt den Impfstatus der Kinder", erklärt sie. Wer seine Kinder nicht geimpft hat, müsse sich bei einem Arzt aufklären lassen und den Nachweis im Kindergarten vorlegen. "So sichern wir uns ab, dass jeder das nötige Wissen zu den Impfungen hat", sagt Harle-Lueb. Bisher seien die Erfahrungen positiv: "Wir haben momentan kein Kind in unserer Einrichtung, das nicht geimpft ist." Dr. Christopf Irtel von Brenndorff, Obmann für Kinder- und Jugendärzte im Bereich Mittelbaden, befürwortet die Masern-Impfung: "Wer behauptet, Masern seien eine normale Kinderkrankheit, gehört zu den vielen Ahnungslosen", sagt er. Masern seien schon immer "eine höchstgradig ansteckende und komplikationsreiche Virusinfektion" gewesen, gegen die es kein wirksames Medikament gebe. Gefährlich sei vor allem die Gehirnentzündung, die als Folge einer Masern-Erkrankung auftreten kann, warnt das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt, das auch für Bühl verantwortlich ist. Sie trete bei etwa einem von 1 000 Masernfällen auf. Zehn bis 20 Prozent der Betroffenen würden daran sterben. "Oft bleiben schwere Folgeschäden wie geistige Behinderungen oder Lähmungen zurück", erklärt Dr. Angella Reka Schuster, die im Landkreis für Infektionsschutz und Umwelt zuständig ist. "Die schlimmste Komplikation ist die subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE)", fügt von Brenndorff hinzu. Dabei handele es sich um eine fortschreitende Entzündung des Gehirns und des Nervensystems, die immer tödlich verläuft. In Bühl hat es nach Angaben des Gesundheitsamts in den vergangenen zwei Jahren keine akuten Masernfälle gegeben. Weltweit hat sich die Zahl der Masernfälle nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation im ersten Quartal 2019 vervierfacht. Ein Grund dafür sieht von Brenndorff in den großen Flüchtlingsströmen. Um das Virus auszurotten, müssten mindestens 95 Prozent der Menschen geimpft sein. Durch diesen "Herdenschutz" wären auch diejenigen vor einer Ansteckung geschützt, die aus unterschiedlichen Gründen nicht geimpft werde können, etwa weil sie noch zu jung sind oder eine Immunkrankheit haben. In Bühl konnte laut den Einschulungsberichten der Jahrgänge 2017 bis 2019 eine Impfquote von 95 Prozent bei der ersten Impfung erreicht werden. Bei dem Einschulungsjahrgang 2019 sei bei der zweitem Impfung die 95-Prozent-Marke aber leicht verfehlt worden. Doch erst durch die zweite Impfung sei ein nahezu 100-prozentiger Schutz erreicht, merkt Schuster an. Kommentar

