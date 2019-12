Das Ankommen erleichtern

Baden-Baden

Hommage an Clara Schumann Baden-Baden (vgk) - Clara Schumann war eine begnadete Pianistin. Und sie ist Namensgeberin der Baden-Badener Musikschule. Anlässlich ihres 200. Geburtstags am 13. September gibt es in der Stadt ein buntes Jubiläumsprogramm mit vielen Veranstaltern (Foto: Gareus-Kugel).

Baden-Baden

Leitbild für Villengebiete Baden-Baden (hez) - Die Stadt will das Auffüllen von Baulücken in historischen Villengebieten durch architektonische Beliebigkeit und Verunstaltung verhindern. Grundlage dafür ist die jetzt erschienene Baufibel, die als "Leitbild der baulichen Gestaltung" Maßstäbe setzen soll (Foto: Zorn).

Rastatt

"Seniorenwegweiser" neu aufgelegt Rastatt (red) - Welche Möglichkeiten gibt es für Senioren? Wo kann man sich ehrenamtlich engagieren? Diese und viele andere Fragen beantwortet die neu veröffentlichte Broschüre "Seniorenwegweiser" des Landkreises Rastatt (Foto: Landratsamt).

Seebach

Hüter und Erklärer im wilden Wald Seebach (lsw) - Welcher Vogel singt im Wald und auf der Grinde? Wo bohrt der Borkenkäfer, wuchert der Pilz und blüht das Kraut? Meinrad Heinrich kennt sich aus - und zeigt als Freiwilliger Ranger des Nationalparks Besuchern die Schätze des Schwarzwalds (Foto: dpa).