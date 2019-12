Zauberherbst auf dem Engelssteig Bühlertal (red) - Die Gemeinde Bühlertal, der Förderverein Engelsberg und der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord laden am Donnerstag, 19. September, von 17 bis 19 Uhr zu einer Wanderung auf dem Engelsberg ein. Unter dem Motto "Zauberherbst auf dem Engelssteig" erfahren die Teilnehmer unterwegs Geschichten über Wein, Kastanien und die Historie des Bühlertäler Hausbergs. Gemütlicher Abschluss der Wanderung ist bei der Engelsberghütte mit Zwiebelkuchen und Neuem Wein des Baden-Badener Weinhauses am Mauerberg. Falls sie bereits fallen, wird es auch frisch geröstete Kastanien geben. (red) - Die Gemeinde Bühlertal, der Förderverein Engelsberg und der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord laden am Donnerstag, 19. September, von 17 bis 19 Uhr zu einer Wanderung auf dem Engelsberg ein. Unter dem Motto "Zauberherbst auf dem Engelssteig" erfahren die Teilnehmer unterwegs Geschichten über Wein, Kastanien und die Historie des Bühlertäler Hausbergs. Gemütlicher Abschluss der Wanderung ist bei der Engelsberghütte mit Zwiebelkuchen und Neuem Wein des Baden-Badener Weinhauses am Mauerberg. Falls sie bereits fallen, wird es auch frisch geröstete Kastanien geben. Die Wanderung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "DORT" statt. "DORT" steht für "Donnerstags in der Ortenau" und kombiniert kulturelle und kulinarische Highlights in der Region zu besonderen Events. Treffpunkt für die Wanderung ist am Naturpark-Infostern vor der Tourist-Information (Hauptstraße 92). Die Teilnahme kostet 14 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Die Plätze sind begrenzt, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Weitere Infos und Anmeldung unter (0 72 23) 9 57 71 50 (Naturpark-Geschäftsstelle) oder (0 72 23) 7 10 11 80 (Tourist-Information). Anmeldefrist ist Mittwoch, 18. Septe mber.

