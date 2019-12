Von der Hub nach Grafeneck

Das Euthanasie-Programm der Nazis beruhte auf einem Führererlass Hitlers vom 1. September 1939, also auch dem Tag des Beginns des Zweiten Weltkriegs: "Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann."

Die konkreten Auswirkungen dieses Erlasses führten schließlich zwischen 1940 und 1942 zum Massenmord an zirka 100 000 psychisch Kranken und körperlich beziehungsweise geistig behinderten Menschen. Zwischen dem 9. Februar 1940 und dem 28. Februar 1941 wurden 411 namentlich bekannte Personen von der Kreispflegeanstalt Ottersweier-Hub nach Grafeneck verlegt und dort ermordet.

Beim Transport in den Tod vom 18. Juli 1940 befand sich unter den 51 Frauen auch die 49-jährige Anna Metzinger (geboren am 9.3.1891 in Ottersweier). Sie war die Tochter von Bernhard Metzinger (1842-1928) und seiner zweiten Ehefrau Rufina Schludecker (1856-1892) aus Breithurst. Anna Metzinger wurde gemeinsam mit anderen Opfern in einem getarnten Duschraum mit Kohlenmonoxidgas ermordet.

Auch der Bruder des in Ottersweier von den Nazis am 7. Juli 1933 entlassenen Bürgermeisters Bernhard Lorenz (1889-1969) wurde ein Opfer der Gewaltherrschaft während des NS-Regimes. Ignaz Lorenz (geboren am 22.4.1875 in Ottersweier) war während des Ersten Weltkriegs in Frankreich in Gefangenschaft geraten, die er aber in Kanada verbrachte. Während eines Fluchtversuchs verunglückte er schwer, als er aus einem fahrenden Zug stürzte und sich dabei schwerste Kopfverletzungen zuzog. Nach seiner Heimkehr nach Ottersweier ließ sein psychisch-geistiger Zustand "der Familie irgendwann nur noch eine Einweisung in die Illenau" (Rumpf, 2016, S. 198) zu.

Ignaz Lorenz war am 18.5.1940 beim ersten Transport von Patienten aus der Acherner Illenau nach Grafeneck dabei und wurde dann dort ermordet: "Eines Tages erhielt mein Vater die Nachricht vom Tod seines Bruders mit der Anmerkung, er hätte aus "seuchenpolizeilichen Gründen" eingeäschert werden müssen" (Rosemarie Fehser, geb. Lorenz, Tochter von Bernhard Lorenz, 15.12.2011). Der Sohn des ehemaligen Bürgermeisters Lorenz, Bernhard Lorenz jun., äußerste sich dazu wie folgt: "Zwei meiner Schwestern, Anni und Lisbeth, machten nach dem Krieg im Eilverfahren Abitur und Ausbildung zum Lehrerberuf. Vor ihrer Einstellung als Lehrerinnen wurden sie zum Amtsarzt gerufen, wo man ihnen vorhielt, dass es in der Familie einen Fall von Geisteskrankheit gebe, was für eine Einstellung relevant sein könne. Vermutlich konnten die beiden vor Ort klären, dass es sich bei dem Onkel Ignaz nicht um eine Geisteskrankheit, sondern um eine Hirnverletzung handle. Mir scheint aber interessant, dass Ignaz in den Akten offenbar als Geisteskranker geführt wurde, und diese Akten noch sieben oder acht Jahre ihre Gültigkeit hatten."

Der am 16.1.1875 in Ottersweier als Sohn des Landwirts Alois Klumpp und seiner Frau Carolina (geb. Zink aus Lauf) geborene Wilhelm Klumpp kam zu einem nicht bekannten Datum in die Hub und wurde von dort am 28.2.1941 in die Anstalt Wiesloch verlegt. Im Jahr 1941 fungierte Wiesloch im Rahmen der Euthanasie-Mordaktion als "Zwischenstation" für die Tötungsanstalt Hadamar bei Limburg.

Wilhelm Klumpp kam mit einem Transport mit 78 weiteren Personen am 2.4.1941 nach Hadamar. In der Regel wurden die Patienten eines solchen Transports noch am Ankunftstag in die im Keller der Anstalt befindliche Gaskammer geschickt und ermordet. Der 2. April 1941 ist deshalb als der Todestag von Wilhelm Klumpp anzusehen. Das damals offiziell mitgeteilte Todesdatum, das auch in die Sterbeurkunde aufgenommen wurde (23. April 1941) und die Todesursache "Schlaganfall" wurden falsch angegeben, um Angehörige und Behörden zu täuschen. Das Gedenken an die von den Nazis ermordeten Menschen muss als immerwährende Mahnung wirken und Anlass zur Wachsamkeit sein, damit sich solche Verbrechen niemals mehr wiederholen.