Keimzelle für Vereine

Das "Mehrgenerationenhaus" hat für Röll auch deshalb eine besondere Bewandtnis, weil das einstige Rathaus früher auch die Schule beherbergte. Es gab ein Unterrichtszimmer (heute Jugendraum) für acht Klassen mit bis zu 40 Schülern - und einen Lehrer (Othmar Kist). Auch Röll drückte hier die Schulbank. "Und aus allen", schmunzelt er, "ist auch was geworden". Dazu zählt auch Dr. Karl Kopf, der aus der "Krone" stammte, den Gasthof später sanierte und erweiterte. Die legendäre Mutter "Theres" führte das Lokal auf ihre eigene, unnachahmliche Art.

Kreuz, Regulator





und neue Technik



Die "Residenz" von Arnold Röll wurde 1904 als Schul- und Rathaus erbaut. Seit der Kommunalreform 1972 dient sie als städtische Verwaltungsstelle, 1975 erfolgte der Anbau des Bürgersaals, der gesellschaftliche Treffpunkt der Dorfgemeinde mit ihren 650 Einwohnern. Letzter Bürgermeister der damals selbstständigen Kommune war Franz Friedmann, ihn löste Othmar Nöltner als Ortsbeauftragter ab. Für eine eigene Ortschaftsverfassung reichte es aufgrund der überschaubaren Größe nicht. Die Bürgervereinigung ist auch deshalb so wichtig, weil der Stadtteil im Gemeinderat personell nicht repräsentiert wird. Die letzten Stadträte hießen Willi Geiger, Gerhard Herzig und Franz-Josef Riehle (alle CDU).

Das Dienstzimmer des Ortsbeauftragten strahlt den typischen Charme des vergangenen Jahrhunderts aus: An der Wand hängen ein Kreuz und ein Regulator. Aber auch moderne Technik hat Einzug gehalten: mit PC und Drucker/Kopierer. Und es gibt noch eine Besonderheit in der Wendelinusstraße 4: ein zum Bolzplatz gelegenes Zimmer mit einem Gitter vor dem Fenster - die einstige Arrestzelle des Dorfs. Heute lagert dort Putzmaterial.

Und auf Sauberkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild legt die organisierte Dorfgemeinschaft großen Wert. Sie zählt über 100 Mitglieder und tagt bis zu viermal pro Jahr. Arnold Röll gehört zu den Gründungsmitgliedern, war 14 Jahre deren Vorsitzender und acht Jahre Schriftführer. Wie überhaupt das pulsierende Vereinsleben ein Markenkern von Oberbruch ist. Dazu zählen der Musikverein, der Angelsportverein, die Frauengemeinschaft, die Gymnastikgruppe und die Feuerwehr, in der Röll viele Jahre aktiv war. Zur Verfügung steht ein Löschfahrzeug, geprobt wird gemeinsam mit der Abteilung Moos. Die Mannschaftsstärke beträgt 30 Aktive. Ohnehin ist Arnold Röll ein Paradebeispiel für ehrenamtliches Engagement: 25 Jahre lang war er Schöffe beim Landgericht Baden-Baden und fünf Jahre lang Mitglied im Kriegsdienstverweigerungsausschuss beim Kreiswehrersatzamt Karlsruhe.

Die Oberbrucher sind aber nicht nur fleißige und erfolgreiche Menschen, sondern auch wahre "Feierbiester". Ihre Feste sind Kult und weithin bekannt; sei es der Flammkuchenhock, das Anglerfest, das Seenachtsfest oder der legendäre Speckeierhock. Das ganze Dorf steht dann zusammen und hilft mit. Vermutlich gibt es keinen Einwohner, der nicht in gleich mehreren Vereinen Mitglied und engagiert ist. "Eine einmalige wie herausragende Leistung", wie der Ortsbeauftragte meint. "Wir sind eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft."

Von der Grundversorgung kann dies nicht zwingend behauptet werden. Es gibt keinen Bäcker und auch keinen Metzger. Die zwei Tante-Emma-Läden schlossen bereits in den 60er Jahren. Die Lebensmittelversorgung erfolgt in der Nachbarschaft (Vimbuch, Moos, Balzhofen oder Schwarzach). Aber immerhin gastronomisch ist Oberbruch gut aufgestellt: mit dem "Engel" und dem Gourmetlokal "Pospisil's Krone". Und auch das Adam-Freizeitcenter trägt zum Bekanntheitsgrad in hohem Maße bei, dessen Camper zur Hochsaison die "Einwohnerzahl" schnell mal in Richtung 2000er-Grenze anschwellen lässt. Der unmittelbare Autobahnanschluss befördert die Nachfrage bei Neuansiedlungen von Unternehmen im Gewerbegebiet Oberkirchweg/Böschstraße.

Direkter Draht immer montags bis 21 Uhr



Röll zufrieden: "Wir sind unterm Strich strukturell gut aufgestellt." Allzu gut kann er sich noch an Zeiten erinnern, als er, der Arbeitsvermittler für alle Berufe, bei der ersten großen Automobilkrise in den 80er Jahren bis zu 800 Arbeitslose betreuen musste. Tausende von Mittelbadenern hat er in seiner langen beruflichen Laufbahn wieder in Arbeit und mithin in Wohlstand gebracht.

Die Oberbrucher jedenfalls fühlen sich wohl in ihrem Dorf. Es gibt sogar einen "leichten Nachfragedruck" nach zusätzlichem Wohnraum vor allem jüngerer Bürger. Die letzten großen Baugebiete wurden in den 70er Jahren in der Pappelstraße und im "Oberfeld" erschlossen. "Im Kinzhurst" gilt es Lücken zu schließen. Im Flächennutzungsplan ist noch die "Strutbühn" als Neubaugebiet ausgwiesen, muss aber noch vom Regierungspräsidium abgesegnet werden. Freuen dürfen sich die Oberbrucher auf die Fertigstellung der laufenden Sanierung der Seestraße (L85) Ende der kommenden Woche. In diesem Zusammenhang erwartet Röll zur besseren Durchsetzung von Tempo 30 die Installierung von digitalen Geschwindigkeitsanzeigen. Die Moral der Verkehrsteilnehmer lasse Beobachtungen zufolge nämlich erheblich zu wünschen übrig. Darüber hinaus werde im Frühjahr 2020 das schnelle Internet freigeschaltet.

Noch schneller ist der direkte, persönliche Draht zu Arnold Röll: Immer montags hat er im Rathaus Sprechstunden - von 19 bis 21 Uhr. So spät und länger ist vermutlich kein haupt- oder ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Bühler Rathaus regelmäßig anzutreffen. Aber es handelt sich schließlich nicht um irgendeine Dienststelle, sondern um ein "Mehrgenerationenhaus".

