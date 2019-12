Farbe trifft Bühl (ub) - Zwetschgen können nicht nur als Kuchenbelag oder in destilliertem Format genossen werden, sondern auch als bildhafte Gestaltung. Dafür sorgt der Bühler Künstler Wolfgang Müller, der punktgenau zum Heimat- und Erntedankfest seine neuesten Arbeiten in seinem Atelier in der Bühlertalstraße 15 präsentiert. (ub) - Zwetschgen können nicht nur als Kuchenbelag oder in destilliertem Format genossen werden, sondern auch als bildhafte Gestaltung. Dafür sorgt der Bühler Künstler Wolfgang Müller, der punktgenau zum Heimat- und Erntedankfest seine neuesten Arbeiten in seinem Atelier in der Bühlertalstraße 15 präsentiert. Bei Müller trifft Farbe auf Ekstase, Erotik auf sinnlichen Früchtegenuss. Seine frechen Früchtchen, die er in letzter Zeit mittels Ölfarbe auf die Leinwand oder als Gouache aufs Papier gebannt hat, laden förmlich zum Hineinbeißen ein. Oder besser noch: zum an die Wand hängen. In konzentrierter Petersburger Hängung begegnet Apfel einer Quitte, Prunus Domestica schmust mit dem für seine Vorliebe für rote Farbpalette bekannten Müller mit Kirschen. Diese fruchtigen Bilder sind von einer Schönheit geprägt, die man nur als sinnlich benennen könnte. Eigentlich sind es keine Stillleben, denn Müller lässt hier seiner Spielfreude freien Lauf. Er hat die Früchtchen gedreht, wohl ein bisschen an Baselitz gedacht, denn manche stehen über Kopf, und andere schweben lustig durch das Format. Zum Goutieren sind seine neuesten Positionen, zu denen sich auch ein gehöriges Maß an Porträts gesellt, am Festwochenende des Bühler Zwetschgenfestes.

