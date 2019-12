Saubere Furchen gezogen

Von Ingbert Ruschmann



Rheinmünster - Thomas Gangloff sicherte sich die offene Stollhofener Dorfmeisterschaft im Wettpflügen. Der Zackerer aus dem elsässischen Geiswiller setzte sich gegen 16 Kontrahenten durch und verteidigte seinen vor zwei Jahren errungenen Titel. Mehr als 1 000 Besucher verfolgten die Wettbewerbe im Pflügen, Traktor-Pulling und den Schäferinnenlauf.



Es war sehr heiß auf dem etwa einen Kilometer südwestlich von Stollhofen gelegenen Wettbewerbsgelände. Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius machten nicht nur den Traktorführern zu schaffen, sondern auch den Wertungsrichtern, Werner Geisler aus Moos und Alfred Müller aus Stollhofen. "Der Boden ist aber trotz der Trockenheit für das Pflügen in einem guten Zustand", befand Geisler mit Blick auf die noch vorhandene Restfeuchte auf dem abgeernteten Getreidefeld. Als die Zackerer am frühen Nachmittag unter der sengenden Sonne auf den zwölf mal 60 Metern an den Start gingen, galt die Aufmerksamkeit der Wertungsrichter zunächst der Beschaffenheit der sogenannten Spaltfurche. Der erste Arbeitsschritt in solch einem Wettkampf ist stets die Grundlage für ein gutes Gesamtergebnis. Ein Augenmerk legten die Richter auf den Zusammenschlag des umgeworfenen Bodens. Eine besondere Bedeutung kam nach den Regeln des Deutschen Pflügerrats auch der Schlussfurche zu: Sie musste sauber und vollständig geräumt sein und sie durfte keinerlei nicht vollständig umgeworfenen Bewuchs aufweisen. Punkte für die Wertung gab es aber auch für das entschlossene und möglichst schnell die volle Tiefe erreichende Einsetzen des Pfluggeräts in den Boden. "Wir haben heute eine große Leistungsspanne", bilanzierte Geisler schon während des Wettbewerbs. Akribisch zogen die Spitzenfahrer ihre Furchen durch den gut zu bearbeitenden Boden, während bei manchen "Hinterbänklern" sich die fehlende Routine im Umgang mit dem Pfluggerät mehr und mehr negativ auf das Gesamtergebnis auswirkte. Der als Favorit ins Rennen gegangene Gangloff profitierte von seinem besonderen Anhängepflug mit eigenem Fahrwerk. "Der macht die Lenkbewegungen des Traktors nicht mit und bleibt daher in der gerade verlaufenden Furche", erklärt Geisler den technischen Wettbewerbsvorteil des Elsässers. Obwohl in allen Belangen überlegen, wäre Gangloff durch eine völlig misslungene Schlussfurche der schon sicher geglaubte Sieg fast noch aus den Händen geglitten. Am Ende reichte es dank des großen Vorsprungs in den anderen Kriterien aber doch noch für die Titelverteidigung. Auf den zweiten Platz kam Stefan Zoller aus Sinzheim, Dritter wurde Jonas Ernst aus Schiftung. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Nadine Riebold und Laura Opp beim zweiten Schäferinnenlauf. Nach der Hälfte der etwa 100 Meter langen Strecke über das Stoppelfeld waren die anderen Läuferinnen schon aus dem Rennen um den Tagessieg. Am Ende zeigte Riebold das bessere Stehvermögen und entschied den vom Publikum viel beachteten Barfußlauf für sich. Auf den dritten Platz kam Vanessa Lang. Im Rahmenprogramm konnten Besucher eine ferngesteuerte Multifunktionsraupe durch einen Parcours lenken und Traktorbesitzer die Motorstärke ihres Schleppers überprüfen lassen. Außerdem zierten etwa 350 zum Teil fein herausgeputzte Traktoren, Schlepper und andere Zuggeräte das Wettbewerbsgelände.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben