"Sonntagsruhe" mit Bohrer, Schrauber und Motorsäge

Es wird gebohrt, gehämmert, geschraubt, gesägt - und geziert. Festwirt Jürgen Kohler darf sich dabei auf einen eingespielten Stamm von zehn Helfern aus dem Familien- und Freundeskreis verlassen, allen voran auf Thomas Seifried, Achim Held, Gerd Zöller und Harald Faller. Unter anderem müssen auch noch 150 Tische und doppelt so viele Bänke aufgeschlagen werden. 100 Auf- und Ausbaustunden kommen so zusammen. Am Donnerstagabend muss der Frohsinntempel auch den schwersten Phon- und Schunkelbeben trotzen. Um 19 Uhr wird OB Schnurr traditionell zum Holzschlegel greifen und zusammen mit Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel die 72. Ausgabe des größten Heimat- und Erntedankfests Badens für eröffnet erklären. In den vergangenen Jahren gelang dies nach maximal zwei Schlägen. Das Bühler Spektakel hat sich längst bis nach Bayern herumgesprochen. Von dort reist zum wiederholten Mal die Oktoberfest-Kultband "Blechblos'n" an - zum in dieser Form außerhalb Bavarias einzigartigen Dirndl- und Lederhosenabend (Beginn 20 Uhr).

Einer logistischen Meisterleistung gleich kommt die Rekrutierung des Personals. Rund 80 Personen sind an den fünf Tagen bemüht, das Publikum zu verköstigen. In der Küche unter Leitung von Thomas Binder sind erstmals auch zwei Köche im Einsatz, die ansonsten beim Oktoberfest in München die Haxen von Schweinen und Ochsen portionieren.

Weitere Höhepunkte im Zelt werden ein Schlagerpartyabend am Freitagabend mit "Park & Ride", die zweite Bühler Zwetschgenkochshow am Samstag ab 13 Uhr und der "blaue Montag" am Schlusstag sein. Um 23 Uhr heißt es Kehraus, wenn Jürgen und Alexandra Kohler die traditionelle Polonaise anführen. Danach werden die Garderobe gewechselt und das Zelt demontiert. Nach neun Stunden ist alles verpackt und verstaut. Die Organisation für das 73. Zwetschgenfest kann beginnen.