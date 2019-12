Verbraucher trifft Erzeuger

Sechs Ottersweierer Landwirte und ihre Familien fingen schon um 6 Uhr mit den Vorbereitungen an, damit die vierte Auflage des besonderen Wandertags um 10 Uhr starten konnte. Da wurden Tische, Bänke und Zelte aufgebaut, die Theken der Hofläden reich bestückt, Blumensträuße gebunden und Grills angeheizt. Teilweise öffneten die Betriebe auch ihre Ställe, so dass man Schweine, Rinder, Puten und Hühner als Lieferanten von Schnitzeln, Würsten und Eiern beobachten konnte.

120 Schweine und 50 Puten leben in der Bachstraße in Ottersweier auf dem Hof von Seifermann's Metzgerei. Die Schweine sollen umziehen in einen neuen Stall an der B3 . Hofbauer Michael Seifermann hat die Pläne dafür in der Schublade. "Ich drücke ihm die Daumen, dass er bald investieren kann", sagte Dietmar Scheurer vom Landesverband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht (LKV), der einen Infostand hatte. Im ganzen Landkreis gebe es nur noch sechs Schweinemastbetriebe. Derzeit könne der Bedarf an Schweinefleisch nur zu drei Prozent aus regionaler Haltung gedeckt werden. Durch den Neubau würden sich die Bedingungen für die Tiere und für die Nachbarn verbessern.

"Diese Bratwürstchen zum Probieren haben super geschmeckt", lobte ein Wanderer. Auf den weiteren Stationen bekam er noch mehr "Probiererle": eine bunte Auswahl an Gemüse, Marmelade, Edelbrände, Obstspieße, Rührei, frische Äpfel, Nektarinen und ein gekochtes Ei. Dazu konnten sich die Teilnehmer auf der bis zu 7,5 Kilometer langen und gut ausgeschilderten Wanderstrecke mehrmals satt essen. Im Angebot waren unter anderem Bauernvesper, Schweinekrustenbraten am Spieß, Apfelwaffeln, Apfelküchle, Spätzlepfanne und viele, viele Kuchen.

Bis zu 30 Helfer pro Hof zeigten sich in einheitlichen Farben: hellgrün, beige, hellbraun oder leuchtend orange.

"Das Wanderwetter ist ja perfekt", freute sich Katharina Huser vom Hofladen "Querfeldein", dass sich die Vorbereitungen gelohnt hatten. Unter dem Dach ihrer liebevoll dekorierten Scheune fanden 300 Wanderer Platz. "Wir erhoffen uns natürlich, dass wir neue Kunden gewinnen", sagte Andreas Höß vom gleichnamigen Obsthof. Er produziert im Nebenerwerb in dritter Generation Obst. Die Familie veredelt es auf vielerlei Weise, um es im Hofladen anzubieten.

Der Laufbachhof in Haft beeindruckte mit frei laufenden Angus-Rindern und einen riesigen Mähdrescher. Hier konnten sich die Kinder schminken lassen oder auf große Traktoren klettern. Auf dem Eckgrabenhof, dem höchsten Punkt, gab es Einblicke in die Hühnerhaltung. Kinder durften eine Strohburg erobern. "Hier kann man fragen, warum wir was wie machen", sagte Nicole Fuchs, die den Hof zusammen mit ihrem Mann Klaus im Haupterwerb führt.

Im Hof Schababerle klang die Wanderung bei Flammkuchen und Hühnerfrikassee mit Nudeln aus.