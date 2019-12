'Krönender und respektabler' Saisonabschluss auf dem Europaplatz

Berlin

Zuspruch und Korrekturwünsche Berlin (red) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Notfallversorgung patientenfreundlicher gestalten. Vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) kommt Unterstützung, aber nicht alles an Spahns Plänen findet man dort gut (Foto: GKV)

Bühl

Im Freiflug über Neusatz Bühl (sie) - Marcel Röck und sein Graupapagei Petri haben eine enge emotionale Bindung. Das Vertrauen ist so groß, dass der 22-Jährige den Vogel frei in seinem Heimatort Neusatz herumfliegen lässt. Am Ende des Tages kommt Petri immer zu seinem Halter zurück (Foto: sie).

Berlin

So riecht der Sommer Berlin (dpa) - Der Duft des Sommers kann vieles sein: der Geruch eines Schwimmbeckens, frisch gemähter Rasen oder aber Grillkohlenqualm im Garten. Doch wie kommt das eigentlich, das etwas nach Sommer riecht (Foto: Wolfram Kastl/dpa)?