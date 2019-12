Ganz tief Luft holen für "Gefühlschaos"

Im Jahreskonzert, das der von Christina Hörth dirigierte Bühler Frauenchor am Samstag, 28. September, 18 Uhr, im Haus Alban Stolz geben wird, gilt es, in einigen Liedern klangvoll zu summen. Daher standen in diesem Seminar die "Mmms" und "Nnns" an prominenter Stelle. Sie boten den Sängerinnen - trotz der Intensität des Übens - jede Menge Anlass zur Heiterkeit. Unterschiedlichste Gefühle sollen sie dann im Jahreskonzert zum Klingen bringen, das der Frauenchor unter das Motto "Gefühlschaos" stellt.

Die Zuhörer dürfen sich selbstverständlich auch auf Lieder über die Liebe freuen, etwa das plattdeutsche "Dat Du min Leevsten büst" oder den Beach-Boys-Hit "Barbara Ann", aber auch auf Lieder über Selbstbewusstsein ("Für Frauen ist das kein Problem") und Verlangen nach Luxus ("Diamonds are a Girl's best Friend").

"Die Stimmbildung, die ja ein wichtiger Teil der Chorarbeit ist, fällt bei den wöchentlichen Proben oft zu kurz aus. Daher haben wir uns entschlossen, einmal jährlich eine spezielle Stimmbildung zu organisieren", erläutert Evelyne Krausbeck, die Vorsitzende des Frauenchors. "Bereits letztes Jahr hatten wir dafür Stephan Rauber aus Endingen am Kaiserstuhl verpflichten können. Daher kennt er den Chor schon ein bisschen, und die Sängerinnen haben sich über die vielen Impulse gefreut, die sie erhalten haben." "Wir haben auch Werbung bei befreundeten Chören gemacht", berichtet Krausbeck. Erfolgreich: Etliche Sängerinnen aus dem Gesangverein "Frohsinn" Sasbach und aus dem Kirchenchor "St. Johannes" Ottersweier gesellen sich zu den Bühler Sängerinnen, die Stephan Rauber in der zweiten Ausgabe der Stimmbildung um sich schart. Er hat Klavier und Gesang studiert, ist erfahrener Chorleiter, hat auch schon als Repetitor eines professionellen Chors gearbeitet. Nun übt er mit den Sängerinnen aus Laienchören Atmung, Stimmsitz und Vokalausgleich. Er trainiert, die Stimme gut zu stützen und sogar die Mundstellung ("Kiefer vor!") einzusetzen, damit Popsongs im Chorsatz richtig kess klingen. Er ermuntert die tiefen Alt-Stimmen, die in "Senk ju for träveling wis Deutsche Bahn" von den Wise Guys bei einer solo gesungenen Strophe verständlich bleiben sollen: "Auch wenn Sie tief singen, können Sie hell artikulieren."

Schon kurz nach dem Jahreskonzert wird der Frauenchor seine nächste Herausforderung angehen: "Wir beginnen am 10. Oktober, das Programm fürs Adventskonzert einzustudieren", blickt Dirigentin Hörth voraus. "Es findet am 1. Dezember in der Bühler Klosterkirche Maria Hilf statt. Wer als Sängerin bei uns reinschnuppern will, ist dazu herzlich willkommen. Wir proben jeden Donnerstag um 20 Uhr. Unser Proberaum im Seitentrakt des Bürgerhauses Neuer Markt ist über den Musikschul-Eingang erreichbar."