Alles hängt an den Kosten

(ar) - Das Telldorf Ötigheim steht am kommenden Wochenende, 7. und 8. September, Kopf, denn rund um das Rathaus wird gefeiert. Auf dem Programm des 22. Etjer Dorffestes stehen Spaß, Spiel, Spannung, Kunst, Musik und viele Leckereien für die ganze Familie (Foto: ar). » - Mehr

(red) - Die Stadt Rastatt kämpft gegen die zunehmende Vermüllung auf öffentlichen Flächen und kündigt verschärfte Kontrollen an. Wer beim achtlosen Wegwerfen oder Liegenlassen seines Abfalls erwischt wird, muss künftig mit einem saftigen Bußgeld rechnen (Foto: pr). » - Mehr

(marv) - Das neue Computerprogramm, das die Disponenten in der Integrierten Leitstelle künftig benutzen, wird derzeit mit relevanten Informationen gefüttert, um die Koordination der Einsätze zu erleichtern. Dazu gehören auch inoffizielle, ortsübliche Bezeichnungen (Foto: marv). » - Mehr

