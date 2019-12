Pop, Polka und ein Zitronenbaum

Bühl



Kultursommer startet glänzend Bühl (ub) - Das Wetter zeigt sich von seiner heitersten Seite, die Musik ist es auch - was will man mehr erwarten vom musikalischen Entrée des Bühler Kultursommers. Die Zutaten zu einem beschwingten Operettenabend entstammen aus den Federn von Johann Strauß oder Franz Lehar (Foto: ub).