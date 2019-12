Eine weitere Baulücke verschwindet

Karlsruhe

Nach Brand Haftbefehl gegen Frau Karlsruhe (red) - Nachdem es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim gebrannt hatte, ist nun ein Haftbefehl gegen eine Bewohnerin erlassen worden. Der 31-Jährigen wird vorgeworfen, in ihrer Wohnung das Feuer gelegt und dann das Haus verlassen zu haben (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Wohnen kontra Gewerbe? Gaggenau (tom) - Wohnraum schaffen ist eines der zentralen Ziele der Gaggenauer Kommunalpolitik. Deshalb treibt die Stadt die Überplanung einer bisherigen Gewerbefläche an der Viktoriastraße voran. Doch ein Kfz-Betrieb sieht sich in seiner Existenz gefährdet (Foto: Walter).

Baden-Baden

Einbruch in Mehrfamilienhaus Baden-Baden (red) - Unbekannte sind in der Zeit von Freitag bis Montag im Pariser Ring in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Sie brachen zwei Kellerparzellen auf und gelangten danach in eine Wohnung, aus der sie Schmuck und Geld entwendeten (Symbolfoto: dpa).

Sinzheim

Bauarbeiten beginnen bald Sinzheim (cri) - Auf dem St.-Vinzenz-Areal (Foto: cri) in Sinzheim beginnen demnächst die Abrissarbeiten des Wirtschaftsgebäudes zwischen dem ehemaligen Schwesternhaus und dem denkmalgeschützten Gebäude an der Hauptstraße. Hier entstehen vier Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus.