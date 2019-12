Eine weltoffene Veranstaltung

Andreas Bohnert, Abteilungsleiter im Ordnungsamt, versteht es seit mittlerweile 40 Jahren, einen attraktiven Vergnügungspark für Bühl zu rekrutieren. In diesem Jahr sind es 57 Familienbetriebe, die oft einen Hunderte von Kilometer langen Weg in die deutsche Zwetschgenhauptstadt zurückgelegt haben. Zu ihnen zählt auch der Münchner Manuel Zinnecker, der erstmals in Bühl sein erst im Juni erworbenes Hochfahr- und Überkopfkarussell "Pacific Rim" mitgebracht hat. Am nördlichen ZOB-Zipfel sorgt die Achterbahn "Wilde Maus" wieder für Nervenkitzel, ebenso der "Kickdown" und "Magic". Klassiker wie das knapp 40 Meter hohe Riesenrad und fünf Kinderfahrgeschäfte ergänzen den attraktiven Rummelplatz. Andreas Bohnert verspricht: "Wir sind top bestückt und haben eine bunte Mischung."

Das kann Schausteller-Sprecher Jürgen Hahn (Offenburg) nur bestätigen und spielt den Ball zurück: "Bühl ist bekannt für die Präsentation von Neuheiten." Die Zusammenarbeit mit der Stadt und Festwirt Jürgen Kohler beschreibt er als vorbildlich und "gutes betriebliches Fundament". Seit Montag, 2 Uhr, ist er mehr oder weniger auf Achse, als er seine Fahrgeschäfte vom Breisacher Weinfest nach Bühl umsetzte. Personalmangel, vor allem aber die unsägliche und ausufernde Dokumentationspflicht, ärgert er sich, bereiteten der Schaustellerbranche größte Sorgen und einen immensen Verwaltungsaufwand, "an dem man fast verzweifeln kann".

Großgeschrieben wird einmal mehr das Thema Sicherheit. Die Stadt und der Festwirt haben beim privaten Sicherheitsdienst personell nochmals nachjustiert.

Auch die Polizei wird starke Präsenz zeigen: mit zusätzlichen Kräften der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei im Bahnhofsbereich. Außerdem werden das DRK, das THW und die Feuerwehr auf dem Octomedia-Gelände und in der Franz-Conrad-Straße Uniform zeigen. Wer sich unsicher oder gar bedroht fühlt, kann sich zudem an mehrere, mit roten Luftballons und LED-Beleuchtung gekennzeichnete Anlaufstellen wenden; ebenso an das Personal der Fahrgeschäfte, die hierfür sensibilisiert sind. Um den Alkoholmissbrauch von Jugendlichen zu begrenzen, werden Mitarbeiter des Projekts HaLT (Hart am Limit) und das Jugendzentrum Komm über das Festgelände patrouillieren.

Dürk: "Die ganze Stadt ist auf den Beinen"

Martina Rumpf vom Kulturbüro legt den Besuchern den Besuch des Umzugs am Sonntag ab 14 Uhr nahe. 57 Gruppen sind angemeldet. Das ist zwar kein Spitzenwert, dafür sollen die Fußgruppen nominell sehr großzügig ausfallen. Start und Ziel ist der UHU-Parkplatz. Die Strecke führt über Mühlenstraße, Grabenstraße, Hauptstraße in die Bühlertalstraße. Der Festzug wird kommentiert von Peter und Moritz Hirn vor der Ehrentribüne beim Rathaus und beim Erich-Burger-Heim.

Klaus Dürk, Fachbereichsleiter Bildung/Kultur, fasst die Stimmung im Rathaus wie folgt zusammen: "Wir sind in sehr großer Vorfreude." Die ganze Stadt sei "auf den Beinen und trägt das Fest mit". Das Spektakel lasse musikalisch keine Wünsche offen. Das Repertoire reiche von Volksmusik und Schlager über Rock und Pop bis Soul, Jazz und Latin.

Zur 72. Auflage kann Jürgen Kohler einen runden Geburtstag feiern. Zum 30. Mal tritt er als Festwirt auf. 25 Jahre war er alt, als er diesen Job übernahm. Erfahrung gesammelt hatte er zuvor mit seinem Vater Walter bei den Bühlertäler Hauptfesten. In Bühl hat er in der Vergangenheit Maßstäbe gesetzt mit der Verpflichtung von Volksmusikstars wie Hansi Hinterseer, Andy Borg, den Klostertalern (in einem ausverkauften 3 500-Personen-Zelt) oder Sarah Connor.

Kohler erinnerte aber auch an das unvergessliche und inzwischen verstorbene Schausteller-Ehepaar Helmut und Martha Frey (Freiburg). Heute sei das Zwetschgenfest eine Marke im gesamten süddeutschen Raum. Es beginnt heute um 19 Uhr mit dem Fassanstich und dem Dirndl- und Lederhosenabend mit der Oktoberfest-Kultband "Blechblos'n". Wichtig ist ihm, "dass es ein friedliches Fest wird".

Oberbürgermeister Hubert Schnurr rief vor allem die Matinee am Sonntag ab 11 Uhr mit Dr. Roman Glaser im Bürgerhaus Neuer Markt in Erinnerung. Der Präsident des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands spricht zum Motto des großen Kultur-, Heimat- und Erntedankfests: "Gemeinsam für alle".

Das Stadtoberhaupt ist sich außerdem ziemlich sicher: "Das Wetter spiel mit." Zu diesem Zwecke habe er sich unlängst zu einer Wallfahrt nach Rom aufgemacht. Viele Wettermodelle gehen (ohne göttliche Eingebung) zumindest von einem trockenen Donnerstag und Freitag aus. Halleluja!