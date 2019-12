"Klangzauberer" dirigiert im Bürgerhaus Bühl/Seebach (wv) - Die Sommerpause war für die Affentaler Musikanten sehr kurz, der Musikverein Seebach gönnte sich gar keine. Die Blaskapellen, die beide von Marc Noetzel musikalisch geleitet werden, proben intensiv für ein besonderes Konzert: Mit dem weltberühmten Komponisten Johan de Meij als Dirigent führen sie am 29. September um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt Werke aus dessen Feder auf. Die Musikvereine Eisental und Seebach bündeln dafür ihre Talente zu einem rund 80-köpfigen Projektorchester. Für die Möglichkeit, mit solch einer Koryphäe der weltweiten Blasmusikszene live zusammenzuarbeiten, knien sie sich mächtig rein. Zusätzlich zu den allwöchentlichen getrennten Proben beider Kapellen werden sie am 15. September und dann wieder am 21./22. September in einem ganzen Probenwochenende mit vereinten Kräften trainieren. Die Vorstände beider Vereine um die Vorsitzenden Bodo Deger und Stefan Maier, Dirigent, Musikerinnen und Musiker wollen so gut wie möglich vorbereitet sein, wenn der in den Niederlanden geborene, in New York lebende Johan de Meij den Taktstock in ihrem Konzert übernimmt. Bei Blasorchestern rund um den Globus ist der 66-jährige, vielfach mit Preisen ausgezeichnete Arrangeur und Komponist als "Klangzauberer" bekannt. Auch solistische Leckerbissen werden im Bürgerhaus live zu erleben sein: Professor Henri-Michel Garzia, Solo-Posaunist des Sinfonieorchesters Basel und Vizepräsident der französischen Posaunenvereinigung ATF, wird den Solopart in Johan de Meijs Komposition "T-Bone Concerto" spielen, einem Blasmusikwerk der Höchststufe. Auch im De-Meij-Arrangement von Maurice Ravels impressionistischer "Pavane pour une infante défunte" wird er als Solist zu erleben sein. Jüngst hat sich Marc Noetzel mit Henri-Michel Garzia wieder bei einer Orchesterprobe in Basel getroffen. Noetzel ist ja nicht nur Dirigent der Blasorchester in Eisental und Seebach, sondern vor allem als professioneller Musiker aktiv, als Hornist im Symphonieorchester des SWR und auch als Lehrbeauftragter im Fach Horn an der Hochschule für Musik in Freiburg. Noetzel war es, der im vergangenen Jahr die Fäden zu Johan de Meij geknüpft hatte, als er als Hornist beim Sinfonieorchester Basel ausgeholfen hatte. Im Bühler Konzert dürfen sich die Besucher unter anderem auf die klangprächtige "Ceremonial Fanfare" aus Johan de Meijs Feder freuen. Wie er als Arrangeur raffiniert bei Blasorchestern "alle Register zieht", sollen die Zuhörer beim "Tanz der Amazone" erleben, einem Werk des Russen Anatoli Liadov. Auch ein Klanggemälde aus New York entrollt Johan de Meij mit den Affentalern und Seebachern auf der Bühne: Zu seinem dreisätzigen "Downtown Divertimento" hatte er sich von täglichen Spaziergängen mit seinem Hund Alice durch Lower Manhattan inspirieren lassen. Musikalisch führt es die Zuhörer zum Madison Square Park, zum dreieckigen Wahrzeichen "Flatiron Building" und zu "The Highline", einem ehemaligen Eisenbahnviadukt. Dabei fasst es die spektakulären Ausblicke auf den Hudson River und die majestätische Skyline New Yorks in Klänge und Rhythmen. Seine Folk-Song-Suite "Celtic Classics" basiere "auf der wilden, einfallsreichen, füße stampfenden, unbezähmbaren irischen Musik", beschreibt sie Johan de Meij. Karten im Vorverkauf sind unter anderem bei den Musikern beider Vereine, im DORV-Laden in Eisental und bei der Tourist-Information Seebach erhältlich.

