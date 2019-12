Ortseingang soll schöner werden

Gaggenau

Spektakulärer Abflug auf Friedhof Gaggenau (uj) - Spektakulärer Unfall: Ein Motorradfahrer geriet vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kurz vor Michelbach von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Zaun und riss auf dem Friedhof einen großen Grabstein um. Der Fahrer wurde schwer verletzt (Foto: Gangl).

Rheinmünster

Unter Auto eingeklemmt Rheinmünster (red) - Ein 24-jähriger VW-Fahrer ist am Dienstag auf der Kreisstraße bei Stollhofen verunglückt. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach, wobei der offenbar nicht angeschnallte Mann aus dem Golf geschleudert und unter dem Auto eingeklemmt wurde (Symbolfoto: av).

Gaggenau

Neuer Ortseingang für Hörden Gaggenau (vgk) - Die Gestaltung des Ortseingangs Süd von Hörden nimmt langsam Gestalt an. Zwei Objekte werden d as neue Eingangstor zieren: Zum jetzt schon stehenden Wehr wird sich das Ortswappen aus Cortenstahl (Edelrost) gesellen - samt mediterraner Bepflanzung (Foto: vgk).