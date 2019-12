Mehr als 23 000 Bürger dürfen an die Urnen

Stuttgart

Stuttgart

Zwei Stunden für Streitpunkte Stuttgart (bjhw) - Nur zwei Stunden nehmen sich die Koalitionsspitzen von Grünen und CDU am Donnerstagabend bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause Zeit, um strittige Punkte zu diskutieren. Dabei ist die Tagesordnung übervoll - auch die Causa Böhlen wird Thema sein (Foto: dpa).

Dresden / Potsdam

Dresden / Potsdam

Dreierbündnisse wahrscheinlich Dresden/Potsdam (dpa) - Nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen steuern beide Länder jeweils auf ein Dreierbündnis zu. In beiden Bundesländern verloren CDU und SPD teils massiv Stimmenanteile, während die AfD stark zulegte (Foto: dpa).