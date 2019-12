Prachtvolle Party in Krachledernen

Flankiert von Zwetschgenkönigin Jessica stemmte Schnurr den Maßkrug nach erfolgtem Anstich in die Höhe. Festwirt Jürgen Kohler verkündete gegenüber den rund 1 200 Feierwütigen im ausverkauften Festzelt: "Angezapft isch's!" Schnurr würdigte Kohlers 30-jährige Verdienste als Festwirt: "Er hat im Kindergarten begonnen und wird noch einige Jahrzehnte weitermachen." Der Jubilar nutzte die große Bühne, um sich bei Thomas Seifried und Achim Held zu bedanken, zwei Wegbegleiter an vorderster Arbeitsfront von drei Jahrzehnten Zwetschgenfest.

Wie fast alle Besucher waren Kohler und Schnurr in Lederhosen passend gekleidet. Die Leistung des Stadtoberhaupts am Fass reichte zwar für ordentlich Applaus, stehende Ovationen erntete Schnurr vom Festzeltpublikum allerdings nicht. Von den Bänken riss die Besucher erst der Einmarsch von "Blechblos'n", jener vom Oktoberfest gestählten Truppe, die seit der Premiere des Trachtenabends 2014 bereits viermal in Folge das Bühler Publikum begeistert hatte. Im vergangenen Jahr setzte Kohler mit der "Zwietracht" aus München erstmals auf ein anderes Pferd, um diesmal aber wieder zu den Ursprüngen der Lederhosen- und Dirndl-Sause zurückzukehren.

Die sieben Bandmitglieder dankten es ihm mit Höchstleistung. Beim Einmarsch durch die Festzeltreihen waren sie die ersten, die trotz schweren Musikgeräts auf den Tischen standen - wobei sich das Publikum nicht lange bitten ließ, sich ebenfalls zu erheben.

Die Jungs von "Blechblos'n" konnten den Auftritt in Bühl nutzen, um sich fürs Oktoberfest warmzuspielen. Vom 21. September bis zum 6. Oktober absolvieren sie im Weinzelt auf der Wiesn an 16 Abenden hintereinander einen echten Feiermarathon. Dass sie dazu konditionell in der Lage sind, stellten sie zum Auftakt des 72. Zwetschgenfests spielend unter Beweis.