Mit dem Namen auch den Schmerz geerbt

Au am Rhein

Kindheit in den 60er Jahren Au am Rhein (red) - Eine Kindheit in den 1960er Jahren war in vielem ganz anders als heute. Das Badische Tagblatt veröffentlicht in einer kleinen Serie Auszüge aus dem Buch "Der Eierbaum" von Martin Bauer, der darin ein Bild seiner Kinderzeit in Au am Rhein zeichnet (Foto: red). » Weitersagen (red) - Eine Kindheit in den 1960er Jahren war in vielem ganz anders als heute. Das Badische Tagblatt veröffentlicht in einer kleinen Serie Auszüge aus dem Buch "Der Eierbaum" von Martin Bauer, der darin ein Bild seiner Kinderzeit in Au am Rhein zeichnet (Foto: red). » - Mehr

Sasbachwalden / Iffezheim

"Sasbachwalden" mag es gemütlich Sasbachwalden/Iffezheim (sp) - Die Rennstute mit dem Namen "Sasbachwalden" kam bei der Rennwoche in Iffezheim zum Einsatz. Allerdings lief sie bei ihrer Premiere hinterher. Getauft hatte das Pferd im vergangenen Jahr Bürgermeisterin Sonja Schuchter (Foto: sp). » Weitersagen (sp) - Die Rennstute mit dem Namen "Sasbachwalden" kam bei der Rennwoche in Iffezheim zum Einsatz. Allerdings lief sie bei ihrer Premiere hinterher. Getauft hatte das Pferd im vergangenen Jahr Bürgermeisterin Sonja Schuchter (Foto: sp). » - Mehr

Baden-Baden / Rastatt

Festungswerke öffnen ihre Tore Baden-Baden/Rastatt (vn) - Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September vor 80 Jahren wurde der Oberrhein Frontgebiet. Zur Erinnerung an die umfassenden Evakuierungen der Bevölkerung auf beiden Seiten des Flusses öffnen zahlreiche Festungswerke ihre Tore (Foto: dpa). » Weitersagen (vn) - Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September vor 80 Jahren wurde der Oberrhein Frontgebiet. Zur Erinnerung an die umfassenden Evakuierungen der Bevölkerung auf beiden Seiten des Flusses öffnen zahlreiche Festungswerke ihre Tore (Foto: dpa). » - Mehr