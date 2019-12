Zwei wilde Mäuse nicht zu bremsen

Bühl

Zu Besuch bei der Zwetschgenhoheit Bühl (sre) - An Krönchen und Abendkleid ist Jessica Stiefel gewöhnt: Seit gut einem Jahr ist sie die amtierende Bühler Zwetschgenkönigin - und hat dabei schon einiges erlebt. In ihrer Position vertritt sie nicht nur die Zwetschge, sondern auch die Stadt Bühl (Foto: Reith)

Bühl

Forbach

Brade und Wacker triumphieren Forbach (rag) - Der Schützenverein Forbach hat ein neues Königspaar: Es heißt Bettina Brade und Georg Wacker. Sie zielten bei den Erwachsenen mit dem Luftgewehr am genauersten; bei der Jugend schaffte dies Finn Wacker, bei den Bogenschützen Vera Fritz und Neo Fritz (Foto: Götz).

Hügelsheim

Andrang beim Spargelfest Hügelsheim (sch) - Erneut als Besuchermagnet hat sich das Hügelsheimer Spargelfest erwiesen: Zwei Tage lang nutzten wieder Tausende Besucher die Gelegenheit, um sich kulinarisch von Spargelvariationen verwöhnen zu lassen und ein buntes Unterhaltungsprogramm zu erleben (Foto: sch).