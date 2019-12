Fluchtauto gefunden,

Gaggenau



Raubüberfall in Bad Rotenfels Gaggenau (red) - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Donnerstag gegen 11.40 Uhr eine Frau in deren Wohnung in der Bad Rotenfelser Wissigstraße überfallen haben soll. Dabei habe er die Frau mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet, berichtet die Polizei (Symbolfoto: av).