Leckeres Frühstück in knapp 40 Meter Höhe

Clara Schumanns 200. Geburtstag Baden-Baden (sr) - Die Musikwelt feiert eine ganz außergewöhnliche Frau: Am 13. September vor 200 Jahren wurde Clara Schumann geboren. Zehn Sommer lang hat sie in Baden-Baden gewohnt. Ihr ehemaliges Anwesen liegt direkt an der Lichtentaler Allee (Foto: Zeindler-Efler).