Chöre, Bläser und Organist im harmonischen Einklang Bühl (hes) - Faszinierender Klangzauber durch ein hoch motiviertes Ensemble aus Vokalisten, Bläsern und Organist sowie eine Festpredigt im Zeichen großer Marienverehrung: Diese Komponenten bildeten den stimmungsvollen Rahmen für das Patrozinium und Kirchweihfest "Mariä Geburt" am Sonntag in der Pfarrei St. Maria Kappelwindeck.



Bei der Aufführung der "Missa pro Patria" für gemischten Chor, Bläser und Orgel des Schweizer Komponisten und Kirchenmusikers Johann Baptist Hilber beeindruckten die vereinten Kirchenchöre von St. Leonhard Lauf (Dirigent Josef Steinbach) und St. Maria Kappelwindeck (Dirigent Klemens Burkart) unter der Gesamtleitung von Klemens Burkart durch saubere Artikulation und akzentuierte Interpretation. Einfühlsamer Begleiter in der als vierstimmiges Werk komponierten Messe war das versierte Bläserquartett der Kappelwindeck-Musikanten mit Jessica Schultheiß (Horn), Tobias Moll (Posaune) sowie Julian Moser und Cedric Seifried an der Trompete. Einen hervorragenden Part absolvierte Johannes Thäter als Organist. Dessen meditative Improvisationen über die Marienlieder "Alle Tage sing' und sage, Lob der Himmelskönigin" sowie "Freu' dich, du Himmelskönigin", avancierten zu einer mit viel Beifall bedachten Meisterleistung. "In Freude und Dankbarkeit feiern wir unser Kirchweihfest und Patrozinium am Tag Mariä Geburt. Die Witterung heute lässt eine Prozession nicht zu", sagte Pfarrer Hermann Bechtold nach dem feierlichen Einzug in die Barockkirche. Diese erstrahlte dank der floristischen Meisterleistung von Sakristanin Antonietta Mancuso in herrlichem Herbstblumenschmuck. Mit ihren Interpretationen im Ordinarium zur lateinischen Festmesse, so dem flehenden "Kyrie", dem jubilierenden "Gloria", dem innig intonierten "Sanctus/Benedictus" und dem ruhig fließenden "Agnus Dei" überzeugten die 52 Sängerinnen und Sänger mit Bläserquartett und Organist die Besucher. Die Akteure präsentierten sich nach Meinung von Gottesdienstteilnehmern als "musizierende Evangelisten und Glaubensvermittler". Marienverehrung in Geschichte und Gegenwart vermittelte Pfarrer Bechtold in seiner Festpredigt unter dem Leitwort "Zu Maria mit Jesu". "Mariä Geburt, Mariä Namen, Gedächtnis der Schmerzen Mariens sind drei Marienfeste im Monat September, die uns anregen, einmal die Geschichte der Marienfrömmigkeit näher anzuschauen", sagte Bechtold, um sodann theologische Grundlagen über die Darstellung "Mariä Geburt" und Hochaltargemälde der Barockkirche zu vermitteln. Als überzeugter Marienverehrer erwies sich Bechtold im Schlusswort: "Maria ist Urbild und Vorbild der pilgernden Kirche. Mit Maria versuchen wir, Jesu nahezukommen." "Tedeum" mit Überchor sowie "Tantum ergo" und Patroziniumssegen waren stimmungsvoller Ausklang. Bechtold dankte in der Festmesse allen Mitwirkenden für ihr Engagement "zur Erbauung der Gemeinde". Beim anschließenden Stehempfang im Gemeindehaus wurden die freundschaftlichen Bande der Kirchenchöre von St. Leonhard aus Lauf und St. Maria vertieft. Mit einem herzlichen "Vergelt's Gott" dankte St.-Maria-Chorvorsitzender Adelbert Seifermann den Chorleitern, Organisten, Sängerinnen und Sängern sowie dem Bläserquartett der Kappelwindeck-Musikanten für Engagement und treuen Dienst an der Musica sacra. "Wir hoffen, dass auch wir den Kirchenchor St. Leonhard einmal unterstützen dürfen", lautete der besondere Wunsch Seifermanns auf weitere fruchtbare Jahre des Zusammenwirkens.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Große Vielfalt beim Oldtimer-Meeting Baden-Baden (hez) - Mit bis zu 25 000 Besuchern rechnet Veranstalter Marc Culas beim 43. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden, das am Wochenende vom 12. bis 14. Juli stattfindet. Er verspricht "eine Vielfalt an Marken, wie wir sie noch nie hatten" (Foto: hez). » Weitersagen (hez) - Mit bis zu 25 000 Besuchern rechnet Veranstalter Marc Culas beim 43. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden, das am Wochenende vom 12. bis 14. Juli stattfindet. Er verspricht "eine Vielfalt an Marken, wie wir sie noch nie hatten" (Foto: hez). » - Mehr Ottersweier

Festgäste aus Partnergemeinden Ottersweier (red) - Bürgermeister Jürgen Pfetzer eröffnete im Beisein von Ehrengästen aus Ottersweier, der Region und den Partnergemeinden Krauschwitz und Westerlo das 25. Dorfbachfest entlang der Bachstraße. Weit über 30 Grad herrschten auf der Festmeile (Foto: mf). » Weitersagen (red) - Bürgermeister Jürgen Pfetzer eröffnete im Beisein von Ehrengästen aus Ottersweier, der Region und den Partnergemeinden Krauschwitz und Westerlo das 25. Dorfbachfest entlang der Bachstraße. Weit über 30 Grad herrschten auf der Festmeile (Foto: mf). » - Mehr