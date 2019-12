Neue Bison-Herde stellt sich vor

Bei der mittlerweile schon traditionellen Vorstellung der neuen Volleyball-Bundesligamannschaft am Zwetschgenfest-Montag warb der neue Trainer um Unterstützung für seine junge Truppe. Nach fünf Jahren in Berlin sei er jetzt seit fünf Wochen in Bühl. Zweimal schon war er im Festzelt. Was er in dieser Zeit an Gemeinschaft erlebt habe, beeindrucke ihn. "Diese Leidenschaft brauchen wir in der Halle, damit jeder Gegner Angst hat, zu uns zu kommen", warb er engagiert um Unterstützung.

Wie vor jedem Heimspiel rief Abteilungsleiter Oliver Stolle jeden Einzelnen auf die Bühne, verkündete Position und Gardemaß und wünschte eine gute und verletzungsfreie Saison. Für die Neuen aus Tschechien, Litauen und USA gab es ein "Welcome in Bühl", im Falle von Mittelblocker Sébastian Roatta, der aus Nantes gekommen war, ein "Bienvenue à Bühl". Als Nummer 1 und neuer Kapitän fungiert der 2,02 Meter große Mittelblocker Alpár Szabó aus Ungarn. Neu ist auch LukáÅ¡ Démar, der mit seinen 1,99 Metern und einer Schlaghöhe von 3,50 Meter den Außenangriff stärken wird. Die Nummer 7 prangt auf der Brust von Diagonalangreifer Edvinas "Eddi" Vaskelis, der aus Litauen zur Mannschaft gestoßen ist. Aus den USA kommt die Nummer 9 Gregory Petty, der in der vergangenen Saison in Paris gespielt hat. Auch er wird in der Annahme und im Außenangriff eingesetzt.

"Wir sind glücklich über alle, die bei der Bison-Herde geblieben sind", erklärte Oliver Stolle. Dazu gehören Libero Tim Stöhr, der zuletzt im erweiterten Kader der Nationalmannschaft unterwegs war, Zuspieler Stefan Thiel und der mit 2,08 Meter größte im Team, Mittelblocker Yannick Goralik. Mit dabei ist weiterhin Zuspieler Mario Schmidgall und der Albaner Anton Qafarena - die Nummer 1 auf der Diagonalen mit der enormen Schlaghöhe von 3,63 Metern. Neben Corbin Balster hat sich auch Felix Orthmann entschieden, in Bühl zu bleiben. Orthmann arbeitet in der Volleyball-Abteilung mit und hat unter anderem die Bühler U20-Mannschaft mitbetreut, die im Frühjahr Deutscher Meister wurde.

In eben dieser U20-Mannschaft spielt auch Leon Meier, der im Rahmen der Mannschaftsvorstellung von der Stadt und vom TV Bühl geehrt wurde. Meier gelang nach der deutschen Meisterschaft in der Halle auch der Europameistertitel im Beach-Volleyball .

Am 12. Oktober beginnt die Bison-Saison in Lüneburg. Am 16. Oktober ist das erste Heimspiel gegen Friedrichshafen - mit leidenschaftlicher Unterstützung der Fans, wie sich Johan Verstappen erhofft.