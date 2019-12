"Kleines Sportfest" gut besucht Lichtenau (red) - Wenngleich sich auch beim SV Ulm der demografische Wandel bemerkbar macht und in den einzelnen Jugendmannschaften deutlich weniger Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen, konnte sich die Juniorenabteilung an ihrem traditionellen Jugendfest am letzten Ferienwochenende noch immer über eine große Resonanz und zahlreiche Besucher freuen. Den Gästen wurde abermals ein abwechslungsreiches Programm geboten, in erster Linie standen aber die Nachwuchskicker im Mittelpunkt des Interesses. (red) - Wenngleich sich auch beim SV Ulm der demografische Wandel bemerkbar macht und in den einzelnen Jugendmannschaften deutlich weniger Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen, konnte sich die Juniorenabteilung an ihrem traditionellen Jugendfest am letzten Ferienwochenende noch immer über eine große Resonanz und zahlreiche Besucher freuen. Den Gästen wurde abermals ein abwechslungsreiches Programm geboten, in erster Linie standen aber die Nachwuchskicker im Mittelpunkt des Interesses. Harald Burkard und Johannes Friedmann hatten in diesem Jahr gemeinsam mit den Elternvertreterinnen Martina Decker, Christine Hofmann, Marianne Reppke und Julia Ringeler das "kleine Sportfest" auf die Beine gestellt und organisiert. Nebenbei wurde ein Second-Hand-Verkauf von Sportartikeln sowie eine Sonderverlosung zugunsten der Jugendkasse durchgeführt. Mit einem Bambini-Turnier waren die Fußballspiele aller Jahrgänge eröffnet worden, die A-Jugend, in der neuen Saison als SG Greffern im laufenden Spielbetrieb, bezwang abschließend die Reserve des Kehler FV mit 6:0 und blickt einer erfolgversprechenden Saison entgegen. Auch 2019/2020 ist der SV Ulm, teilweise in Kooperation mit dem VfB Unzhurst, wieder in allen Altersklassen bei den Mädchen vertreten. "Die anhaltende Förderung in diesem Bereich macht sich aktuell natürlich auch in der Frauenmannschaft bemerkbar", teilt der Verein mit. Dort rückten immer mehr talentierte Spielerinnen nach und sorgten für einen Aufschwung.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben