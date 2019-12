Überregionalen Ruf gefestigt Bühl (gero) - Ganz auf der Sonnenseite stand die 72. Auflage des Bühler Zwetschgenfests dann doch nicht. Vor allem am Samstag- und Sonntagabend verhagelte der Regen die Stimmung und die Umsatzerwartungen. Dafür war der Umzug erfrischend kreativ, und der Montag bescherte einen bislang nicht gekannten Massenansturm. Oberbürgermeister Hubert Schnurr jedenfalls hat ein "hervorragendes Fest" erlebt.



Festzelt: Jürgen Kohler hätte sich sein Jubiläum (30 Jahre Festwirt) ein bisschen einträglicher vorstellen können. Aber zufrieden kann er dennoch sein, weil die Vorjahre mit idealen äußeren Bedingungen eben nicht die Regel sind. Er bekam ob seiner abwechslungsreichen Küche und des freundlichen Servicepersonals Lob von allen Seiten. Der Dirndl- und Lederhosenabend zum Auftakt am Donnerstag ist zu einer festen Größe geworden und wird zumindest auch in den beiden kommenden Jahren (so lange läuft noch sein Vertrag mit der Stadt) kultiviert. Vergnügungspark: Der Montag brummte wie schon lange nicht mehr. Seit nunmehr 40 Jahren ist für die Zusammenstellung Ordnungsamtsleiter Andreas Bohnert verantwortlich. Er ist in der Schaustellerszene bestens vernetzt. Er bilanziert eine "Top-Veranstaltung". Die Schausteller schätzen es, dass in Bühl mitten in der Stadt und nicht an der Peripherie gefestelt wird. Einer meinte stellvertretend: "Solch ein Publikum wünscht man sich auf allen Festplätzen." Der Regen am Sonntag sei vor allem für die Kinder- und Familiengeschäfte zwar "sehr teuer" gewesen, dafür seien die Karussell-Betreiber noch mit einem "kleinen blauen Auge" davongekommen. Der sonnenüberflutete Montag habe aber dann alles getoppt. Vor den Kassen bildeten sich lange Warteschlangen. Das war möglicherweise auch dem Ferienplan geschuldet. Das neue Schuljahr beginnt nämlich erst heute und damit zwei Tage später als in der Vergangenheit. Stadtgarten: Kultur-Fachbereichsleiter Klaus Dürk berichtete von einem Allzeithoch bei den Programmpunkten, "sehr hoher Qualität und einer klasse Frequenz". Es habe sich bewährt, auf regionale Bands zu setzen. Der Auftritt von Fools Garden am Freitagabend hat nach Ansicht von OB Schnurr den überregionalen Ruf weiter gefestigt. Was das Wetter betrifft, meinte Dürk: "Wir waren jahrelang halt auch verwöhnt." Umzug: Hier überboten sich die Teilnehmer mit kreativen Ideen fast gegenseitig. Organisatorin Martina Rumpf (Kulturbüro) lobte die innovative Umsetzung des Festmottos "Gemeinsam für Alle". Klaus Dürk hatte den Eindruck: "Ganz Bühl war auf den Beinen." Bürgermeister Wolfgang Jokerst pflichtete bei: "Der Umzug war bunter und abwechslungsreicher als in den Vorjahren." Und er strotzte nur so von Hoheiten: Neben den Bühler Königinnen gab es Vertreterinnen für Bier, Schnaps, Spargel und Erdbeeren. Und ebenfalls ganz wichtig: Die Wolken hielten dicht. Sicherheit: Sie wurde einmal mehr ganz groß geschrieben. Beamte des Bühler Reviers erhielten Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei und private Sicherheitsdienste. Zu Buche schlugen vier Körperverletzungen, ein räuberischer Diebstahl (Handy) und ein "Wildpinkler". Für Bohnert "Kleinigkeiten" angesichts von fünf Festtagen und über 70 000 Besuchern, zumal die Delikte eher im "privaten Bereich" gelegen hätten. Auch der Rettungsdienst schob eine vergleichsweise ruhige Kugel und musste lediglich zwei alkoholauffällige Personen betreuen. Ausblick: Nach dem Fest ist bekanntlich vor dem Fest. Und so wird es am zweiten September-Wochenende 2020 auch eine weitere, dann 73. Auflage des Heimat- und Erntedankfests geben. Jubiläums-Anlässe gibt es zuhauf: 150 Jahre Bezirksimkerverein, 100 Jahre Radsportverein Jägerweg Kappelwindeck und 40 Jahre Bühler Musikschule. Kein Problem also, ein Motto zu finden. Weil sich das Zwetschgenfest immer wieder selbst erneuert, soll für die Eisenbahnstraße zwischen Vergnügungspark (Güterstraße) und Weindorf ein Beleuchtungskonzept erarbeitet werden. Einen richtigen Sternenhimmel könnte es frühestens 2022 wieder geben: mit einem Höhenfeuerwerk zum 75. Geburtstag. Ob dies mit der Klimanotstand-Stadt Bühl zu vereinbaren wäre, darüber schwiegen sich die Organisatoren gestern aus: "Diese Frage", meinte Klaus Dürk, "stellt sich "aktuell nicht".

