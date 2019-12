"Missbrauch" durch die Rockmusik Bühl (red) - Mit Zither Manä kommt am Samstag, 14. September, um 20 Uhr ein ganz besonderes Schmankerl in den Schütte-Keller. Angefangen hat alles am 6. Januar 1980, also vor über 39 Jahren, in Wörnsmühl im Leitzachtal in der Nähe von Miesbach. Nach einem Liveauftritt mit einem Volksmusikprogramm kam es zu einer Session mit Rockmusikern. Die Zither wurde dabei erstmals mit großem Erfolg durch Rockmusik "missbraucht". Heute präsentiert er seinen Zuhörern eine unvereinbar anmutende Mischung und verblüfft durch unverkrampfte Übergänge, die ihm mühelos gelingen. (red) - Mit Zither Manä kommt am Samstag, 14. September, um 20 Uhr ein ganz besonderes Schmankerl in den Schütte-Keller. Angefangen hat alles am 6. Januar 1980, also vor über 39 Jahren, in Wörnsmühl im Leitzachtal in der Nähe von Miesbach. Nach einem Liveauftritt mit einem Volksmusikprogramm kam es zu einer Session mit Rockmusikern. Die Zither wurde dabei erstmals mit großem Erfolg durch Rockmusik "missbraucht". Heute präsentiert er seinen Zuhörern eine unvereinbar anmutende Mischung und verblüfft durch unverkrampfte Übergänge, die ihm mühelos gelingen. Egal, was er zum Besten gibt, die Zither scheint ihn nie im Stich zu lassen und ist ihm bei allem die perfekte Begleitung. Jetzt, nach 39 Jahren, erscheint es dem Zuhörer schon fast selbstverständlich, beide Richtungen in einem Programm auf einem Instrument, der Zither, zu hören. Es sind insbesondere die Lieder des Volkssängers Kraud'n Sepp zu hören, die den Künstler in den 70er Jahren in der Volksmusik stark beeinflusst haben, denn er war einer der wenigen Zitherspieler damals, die auch gesungen haben. Und Chuck Berry war der Pate für den Zither-Rock: "Er ist nach dem ersten Hören voll in mich neig'fahr'n und hat mich nie wieder verlassen", sagt Zither-Manä, der im Mai 2012 als erster Zitherspieler den neu ins Leben gerufenen Ehrenpreis der Goldenen Zither für seine Verdienste um die Weiterentwicklung der Zither und der Zithermusik erhielt. Im November 2013 folgte der bayerische Poetentaler der Münchner Turmschreiber für seine wichtigen Impulse, die er der bayerischen Volksmusik gab. Karten können ab sofort im Schütte-Keller unter (07223) 250076 oder per E-Mail schuettekeller@web.de reserviert werden.

