Bühler Zwetschgen auch in Gin und Essig

Sinzheim

Streuobsttag in der Fremersberghalle Sinzheim (red) - Der neunte Streuobsttag im Landkreis Rastatt findet am Sonntag, 15. September, in der Fremersberghalle in Sinzheim statt. Neben der Herbstausstellung des Obst- und Gartenbauvereins Sinzheim erwartet die Besucher auch ein breites Informationsangebot (Foto: Kopf).

Weisenbach

Nische mit Bedeutung Weisenbach (red) - Seit Anfang 2019 ist Karsten Beisert Geschäftsführer der Katz-Gruppe Weisenbach, und er ist zwischenzeitlich "im Murgtal angekommen". Der Bierdeckel ist für ihn eine Nische mit großer Bedeutung, wie er im Interview mit BT-Redakteur Markus Mack verrät (Foto: Mack).

Gaggenau

"Natur macht keine Unterschiede" Gaggenau (for) - Zwischen blühenden Sträuchern und duftenden Kräutern lugt Sonja Wendl hinter einem mächtigen Baum hervor. Was für manche wie ein verwilderter Garten aussieht, ist für Wendl "ein Paradies". Hier, mitten im Grünen, bietet sie private Kinderbetreuung an (Foto: for).