Schwert, Mantel und viel Applaus für François Dufresne Bühl (red) - Am Ende musste er sich geschlagen geben: François Dufresne, Vorsitzender der "Association Villefranche-Bühl", nahm unter großem Applaus die Ritterehren entgegen. Zuvor hatte Graf Eberstein, alias Männel Deschner, seine Tauglichkeit geprüft. Die obligatorische Ohrfeige durch eine der anwesenden Damen fiel dem Zeremonienmeister etwas zu zaghaft aus, worauf er noch ein wenig nachlegte.



Der Anwärter nahm es gelassen. Seit 30 Jahren ist François Dufresne in der Städtepartnerschaft Bühl-Villefranche aktiv. Er kennt nicht nur die Gepflogenheiten auf der Burg Windeck, sondern auch die Ehre, die ihm zuteil wurde. Nur ein weiterer Einwohner aus Villefranche hatte bisher in Bühl Schwert und Mantel erhalten: Jean-Jacques Pignard, von 1989 bis 2008 Bürgermeister in der Partnerstadt. Der Ritterschlag auf der Burg Windeck war der Höhepunkt des gemeinsamen Wochenendes des Bühler Partnerschaftskomitees und seines französischen Pendants. Anlass für die Reise nach Bühl war das 30-jährige Vereinsbestehen, informiert die Stadtverwaltung. 1989, zwei Jahre nach der Unterzeichnung der Städtepartnerschaft, hatte sich die "Association Villefranche-Bühl" mit dem Ziel gegründet, die noch junge Verbindung mit Leben zu erfüllen. Von den einstigen Gründungsmitgliedern waren sieben nach Bühl gekommen, darunter der neu gekürte Ritter Dufresne, seine Vorgängerin im Amt als Vereinsvorsitzende, Jeannine Raimond, sowie der Villefrancher Beigeordnete Jean-Luc Guénichon. Bürgermeister Wolfgang Jokerst betonte den besonderen Wert der Städtepartnerschaften für den europäischen Zusammenhalt und dankte den Mitgliedern für ihr großes und beständiges Engagement. Das Programm für die französischen Gäste hatte das Bühler Partnerschaftskomitee zusammengestellt. Neben dem Besuch auf der Burg Windeck und einem Stadtrundgang durch Baden-Baden genossen sie gemeinsam das Zwetschgenfest. Mit einer Fußgruppe beim Festumzug am Sonntag trugen die beiden Organisationen noch einmal ihre Botschaft unter die Menschen: die deutsch-französische Freundschaft und ein friedliches Europa.

