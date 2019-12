OB: 'Es muss halt zusammenpassen'

Kuppenheim

Kuppenheim

Zahnarztpraxis zieht ein Bühl (ar) - In die seit einem Jahr leer stehenden Geschäftsräume des ehemaligen Haushalts- und Eisenwarenfachgeschäfts Kastner in der Kuppenheimer Wilhelmstraße wird eine Zahnarztpraxis einziehen. Es wird eine neue Zufahrtsstraße geschaffen werden (Foto: ar).

Bühl

Bühl

Bauvorhaben abgelehnt Bühl (cid) - Der Ortschaftsrat Altschweier lehnte ein Bauvorhaben auf der Bühler Seite ab und beauftragte die Verwaltung mit der Aufstellung eines Bebauungsplans in diesem Teilbereich. Das Projekt sieht die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Garage und Stellplätzen vor (Foto: cid).

Bischweier

Bischweier

Kronospan-Streit geht weiter Bischweier (red/mak) - Kronospan hat dem Regierungspräsidium angezeigt, dass die Produktionsanlage des Spanplattenwerks Bischweier stillgelegt werden soll. Das Verfahren am Verwaltungsgerichtshof, bei dem es um Altholzverbrennung geht, läuft dennoch weiter (Foto: Willi Walter)

Bühl

Bühl

Bauherr beugt sich Verwaltung Bühl (sie) - "Unendliche Geschichte!!?": Diesen Schriftzug hat Werner Füller auf den Rohbau seines Hauses in der Hänferstraße gesprüht. Der Bauherr lag bei dem Projekt über Kreuz mit dem Bauamt. Doch jetzt will sich Füller der Verwaltung beugen und das Projekt weiterführen (Foto: sie).