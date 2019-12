'Erleichternde und schöne Botschaft'

Kuppenheim

Derbyzeit in der Verbandsliga Kuppenheim (rap) - Es ist Derbyzeit in Kuppenheim: Am Freitagabend (17.45 Uhr) empfängt der SV 08 den Tabellenletzten 1. SV Mörsch zum ewig jungen Duell. Die Knöpflestädter sind nach dem Sieg in Endingen wieder in der Spur, der SVM dagegen wartet noch aufs erste Tor (Foto: Seiter).

Hügelsheim

Interview mit Referee Schlager Hügelsheim (moe) - Die Fußball-Bundesliga startet in ihre 57. Saison. Mit dabei ist am ersten Spieltag auch ein Mann aus dem Bezirk Baden-Baden: Daniel Schlager (Foto: GES). Im BT-Interview spricht der Schiedsrichter über Regeländerungen, Ziele und das Fazit seiner Premierensaison.

Rastatt

Falschgeld im "Darknet" bestellt Rastatt (mo) - Weil er Falschgeld aus dem "Darknet" bestellt hatte, stand ein 24-Jähriger aus Rastatt vor dem Kadi. Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen Beihilfe zum Versuch der Geldfälschung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde (Foto: dpa).

Rastatt / Durmersheim

Erstickt: Keine fahrlässige Tötung Rastatt/Durmersheim (red) - Vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen wurde eine 43-jährige Wirtin aus Durmersheim vom Rastatter Amtsgericht. Sie hatte einen Rettungseinsatz abgeblasen, der Gast war später an einem Fleischstück erstickt (Foto: dpa).