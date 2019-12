Viele Grundlagen bereits geklärt

Achern

Endspurt für Bäckerei Lott Achern (mig) - Nur noch bis Ende Oktober gibt es bei der traditionsreichen Bäckerei Lott in der Kirchstraße in Achern vegetarische Burger und handgemachte Backwaren.Manfred und Elisabeth Lott müssen den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen aufgeben (Foto: Gabriel).

Elchesheim

Vierbeinige Sprinter am Start Elchesheim-Illingen (saa) - Beim Hunderennen des Hundesportvereins an Fronleichnam konnten sich Fellnasen jeder Art und Größe sportlich verausgaben. Dabei hat jeder Besitzer seine ganz eigene Technik überlegt, wie er die Vierbeiner zum Rennen animieren kann (Foto: saa).

Rastatt

Freie Wähler legen zu Rastatt (ema) - Bei den Ortschaftsratswahlen in den fünf Rastatter Stadtteilen kam es vor allem im Ried zu einigen Verschiebungen. Dort legten die Freien Wähler zu. In Rauental wird es einen neuen Ortsvorsteher geben, weil Bertold Föry nicht mehr angetreten ist (Foto: fuv).

Rastatt

Fundgrube für Nostalgiker Rastatt (fuv) - Führungen, Vorträge, Einblicke: Der Internationale Museumstag bietet stets ein breites Veranstaltungsspektrum. Neu war der Kunst- und Antikmarkt beim Riedmuseum in Ottersdorf, eine Fundgrube für Nostalgiker. Es gab auch viel über das Leben am Rhein zu erfahren (Foto: fuv).