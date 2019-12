Menschen und Roboter als Team

Gernsbach

Lernlabor für Bio und Chemie Gernsbach (stj) - Für 429 Schüler fiel am Albert-Schweitzer-Gymnasium der Startschuss ins Schuljahr 2019/ 2020. Besonders erfreut zeigte sich Rektor Stefan Beil über den frisch sanierten Fachbereich Bio und Chemie, der ein Lernlabor mit modernster Technik sei (Foto: Juch).

Stuttgart

Pakt für digitale Schulen Stuttgart (lsw) - Der Pakt für die Digitalisierung der Schulen startet am Samstag in Baden-Württemberg. Dann tritt die entsprechende Verordnung in Kraft. Der Bund stellt fünf Milliarden Euro zur Verfügung, damit etwa Tablets oder interaktive Tafeln gekauft werden können. (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Messe-Duo hat mehr Aussteller Karlsruhe (red) - Das Messe-Duo Recycling Aktiv und Tiefbau Live, das von 5. bis 7. September auf dem Areal der Messe Karlsruhe stattfindet, hat mit 238 Ausstellern die Ausstellerzahlen um rund 18 Prozent gesteigert. Dies gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt (Foto: W. Heck).