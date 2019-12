Auch Hoheiten helfen beim Schmücken der Wagen

Bühl



Strahlkraft weit in die Region Bühl (efi) - Das "Fest der Feste" pries OB Hubert Schnurr, als er gestern Abend im Weindorf die 72. Auflage des Zwetschgenfests eröffnete. "Kein Event lockt mehr Besucher nach Bühl, hat mehr Strahlkraft weit in die Region hinein", schwärmte das Stadtoberhaupt (Foto: bema). » Weitersagen