Luft für den VfB bis zur Oberliga



Die neue Spiel- und Trainingsstätte ist das vorläufig letzte Sahnehäubchen einer kompakten Vorzeigesportanlage im gesamten Landkreis. Auch Carlo Lehmann, der für die Planung zuständige Ingenieur und Inhaber des Büros Conceptplan 4 (Waldbronn) ist mit den bisherigen Arbeitsabläufen und der Qualität zufrieden. Er weiß, wovon er spricht, schließlich war er früher aktiver Fußballer in Bietigheim, Mörsch und beim SC Baden-Baden. Da war es naheliegend, dass er sich beruflich auf den Sportstättenbau spezialisierte: "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht."

Zusammen mit Dominik Weiler, Sachgebietsleiter im städtischen Tiefbauamt, machte er sich gestern Mittag nochmals ein persönliches Bild von den Baufortschritten im Hägenich. Zu Beginn der Woche haben Lastwagen 20 Rollen Kunstrasen aus Tschechien herbeigekarrt. Jede ist 800 Kilogramm schwer. Die Polypropylen-Fasern waren zuvor in den Niederlanden wie ein Teppich geknüpft worden und sind sogar FIFA-zertifiziert.

Eine Sportstättenfirma aus Weil am Rhein hat sich für eine Offensiv-Taktik entschieden und mittlerweile die gesamte 7 200 Quadratmeter große Spielfläche mit 96,5 Meter Länge und 68 Meter Breite belegt. Der Unterbau besteht aus einem Gummigranulat und einem Bindemittel (Kleber). Auf dem rund 40 Millimeter hohen Kunstrasen werden in den kommenden Tagen noch Quarzsand und 40 Tonnen Korkgranulat eingearbeitet. Das garantiert erst die richtige Stabilität bei Sturm und hoher Beanspruchung. Der portugiesische Kork erhielt den Vorzug vor einem Kunststoffgranulat, das in den vergangenen Monaten ins Kreuzfeuer der Kritik geriet. Aus politischen und nicht unbedingt nachvollziehbaren Gründen, wie Lehmann meint. Zuschüsse des Landes gebe es halt nur für das Korkgranulat auf dem "heiß umkämpften Markt" .

Zum Vergleich: Auf dem Bühlertäler Mittelberg ist ein etwas teuerer Vollkunstrasen verlegt, im Gegensatz zu dem verfüllten Kunstrasen wie in Bühl. Langfristig, glaubt Lehmann, werde sich der dichtere Vollkunstrasen durchsetzen.

Tennenplätze, wie es sie hie und da in der Region noch gibt, seien längst Auslaufmodelle. Eltern würden ihre Kinder schon lange nicht mehr bei Vereinen anmelden, die über solche Hartplätze verfügen würden. Im Übrigen: Das Training der Bundesligavereine würde fast ausnahmslos auf Kunstrasenplätzen durchgeführt, in der französischen ersten Fußball-Liga, in Skandinavien und in den USA seien auf diesem Terrain sogar Pflichtspiele erlaubt. Nur der DFB ziert sich noch.

Was ebenfalls eindeutig für die mittlerweile dritte Kunstrasengeneration spricht: die Haltbarkeit von 20 bis 25 Jahren und bis zu 2000 "Betriebsstunden" im Vergleich zu maximal 400 bei der Naturausführung. Auch der Pflegeaufwand ist bis zu 50 Prozent geringer. Es genügt ein kleiner Bauhoftraktor mit einem nachgezogenen Pflegegerät, bestehend aus Rechen und Besen, um das Sand und Granulat wieder gleichmäßig zu verteilen. Eine Anwendung einmal pro Woche ist ausreichend. Die Gesamtkosten des neuen Spielfelds für den Vereins- und Schulsport beträgt 461 546 Euro, 120 000 Euro davon trägt das Land.

Ganz wichtig für den VfB Bühl: Der DFB erteilt eine Ausnahmegenehmigung für Pflichtspiele auf Kunstrasenplätzen bis zur Oberliga.