Traumwochenende in der Partnergemeinde

Nach dem schon traditionellen "Fleischwurst-Vesper" kurz vor Bern war die Reisegruppe mit mehr als 50 Personen bereit für einen Zwischenstopp in Estavayer-le-Lac, einem sehenswerten mittelalterlichen Städtchen am südlichen Ufer des Neuenburger Sees. Mit der gesamten Kette der Berner Alpen im Hintergrund war die Fahrt durch die Schweiz bereits ein besonderes Erlebnis.

Im Salle Polyvalente in Faverges wurde die Gruppe dann von Bürgermeister Marcel Cattaneo, Alexander Trollmann, dem Vorsitzenden des Partnerkomitees, und vielen Freunden und Bürgern aus Faverges und Umgebung herzlich begrüßt. Bürgermeister Hans-Peter Braun und der Partnerkomitee-Vorsitzende Tino Rettig bedankten sich für die Einladung und überreichten Produkte aus dem Schwarzwald sowie Spätburgunder vom Bühlertäler Engelsberg. Danach waren alle Bühlertäler bei Faverger Familien zum Abendessen eingeladen.

Bei der Führung durch die Altstadt von Annecy am Samstagvormittag konnten laut einer Mitteilung des Partnerkomitees selbst erfahrene Faverges-Fahrer noch Ecken und Winkel entdecken, die sie in nahezu 30 Jahren noch nicht gesehen hatten. Ein Besuch im historischen Gefängnis, idyllisch auf einer Insel inmitten des Flusses Thiou gelegen, sowie der Blick von der Panorama-Terrasse der Burg auf die Stadt und die Bucht des Sees von Annecy waren die Höhepunkte dieser Führung.

Bei hochsommerlichem Traumwetter und beinahe 30 Grad Celsius brachte die anschließende Schifffahrt über den gesamten See nicht nur traumhafte Ausblicke auf malerische Buchten, prächtige Burgen sowie ein grandioses Bergpanorama rings um den See, sondern auch eine willkommene kleine Abkühlung durch den Fahrtwind. Am Abend wurden Gastgeber und Gäste im Salle Polyvalente von der Lehrerband der städtischen Musikschule empfangen, um den Tag auf Einladung der Gemeinde Faverges bei einem laut dem Partnerkomitee "exzellenten Abendessen" sowie Liedern des Chores aus Giez ausklingen zu lassen. Mit dem Lied "Ein kleiner grüner Kaktus" von den Comedian Harmonists überraschte der Chor die Bühlertäler auch mit einem auf Deutsch gesungenen Titel.

Mit einer Führung durch die Innenstadt von Faverges am Sonntagmorgen klang der Aufenthalt in der Partnergemeinde langsam aus. Einige nutzten die Gelegenheit zu einer Morgenwanderung auf den Crêt de Chambellon oberhalb des Schlosses mit seinem herrlichen Blick über Faverges. "Damit gingen drei Tage mit ununterbrochen strahlend blauem Himmel, mit einem in jeder Hinsicht tollen Programm und viel Zeit zur Pflege oder zum Knüpfen von persönlichen Kontakten zu Ende", heißt es in der Mitteilung des Partnerkomitees abschließend.